中日等国围绕东南亚发电市场展开激烈角逐

日媒称，在国内电力需求日益减少的预期下，日本和中国均加强了在快速增长的东南亚市场的份额争夺。2017年，国际能源机构发布的报告显示，到2040年前，该地区的电力供给与基础设施建设所必需的能源投资将突破1.2万亿美元。
据日本《富士产经商报》3月20日报道，泰国的新建电站中，两座天然气发电厂将分别在2021年和2023年投入商业运营。根据能源咨询公司伍德－麦肯兹的计算，两座电厂的装机总量为530万千瓦时，占泰国总发电量的大约一成。据彭博新能源财经报道，此次项目将使用8个燃气轮机，是东南亚地区规模最大的。
报道称，在此次竞标中，日本企业与泰国Gulf Energy Development Public有限公司获得了电站的设计、采购、建设订单。英国BMI研究公司分析师认为，此次签署的合同对以三菱重工和日立制作所合并火力发电业务组建新公司——三菱日立电力系统和日本的基建出口政策来说都是胜利。
伍德－麦肯兹亚太区电力和可再生能源首席分析师比卡尔·波克雷尔指出：“以东南亚为舞台，日本和中国、韩国以及其他国家的竞争日益激烈。”
据伍德－麦肯兹提供的数据，2016年日本对东南亚的能源投资在该地区获得的总共223亿美元投资中占到17%，居于首位，中国则紧随其后。
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