美众议院报告：未找到特朗普团队与俄“勾结”证据

外媒称，美国国会众议院情报委员会的共和党议员起草了一份报告，称该委员会在对俄罗斯干预美国大选长达一年的调查中没有发现有证据证明俄罗斯与特朗普竞选团队有勾结，也没有发现证据证明俄罗斯在2016年美国大选中倾向于特朗普获胜。
据美国《华尔街日报》3月13日报道，自2017年春天以来负责调查的共和党众议员迈克·科纳韦称，该委员会发现，特朗普竞选团队成员有一些不当判断，并与俄罗斯有过不当的会面，但没有迹象显示这些活动构成勾结。
科纳韦指出，2016年6月特朗普竞选团队高级助理与一位与克里姆林宫有关联的俄罗斯律师曾在特朗普大厦会面，此事件受到很多审查。
科纳韦称，这次会面本不应发生，但并未发现任何勾结证据。他表示，共和党议员尚未向该委员会中的民主党议员提交这份草拟报告，共和党议员在报告中称，俄罗斯在2016年美国大选中进行了活跃活动，并很可能在未来选举中再次活动，但他们并未发现有迹象表明俄罗斯寻求帮助特朗普。
报道称，美国中央情报局（CIA）的发言人未予置评。
另据俄罗斯卫星网3月13日报道，据《国会山报》援引美国国会议员迈克·科纳韦的话报道称，美国众议院情报委员会未找到美总统特朗普竞选活动与俄罗斯之间存在“勾结”的证据。
该报援引国会议员的话称：“我们未找到勾结的证据。我们发现可能有一些不很准确的估计，不适宜的会面。”
该议员补充称：“我们不能得出中情局的结论：他们（俄罗斯人）特别想以某种方式帮助特朗普。”
报道称，美联邦调查局和国会正在进行调查归咎于俄罗斯的“干涉美国选举”以及特朗普总统的疑似“通俄”，白宫和克宫都对此予以否认。联邦调查局前局长罗伯特·米勒被任命为调查特别检察官。
报道称，他此前对13名俄罗斯公民和三家俄公司提出了试图干预美国选举的指控。
报道称，俄罗斯多次否认有关干涉美国选举的指控，俄总统新闻秘书佩斯科夫称这些指控毫无依据。
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