研究称性别差异或起源于单个基因

美媒称，雌性和雄性的差别最初是如何出现的？专家对特殊水藻的最新研究提供了一些线索。
据合众国际社网站3月8日报道，此前对动植物的遗传学分析显示，在多细胞生物进化早期，雄性和雌性的性染色体差异就不断扩大。但科学家们一直在努力研究，在人类进化的历史长河中，精子和卵子的独特细胞属性最初是何时出现的。
报道称，最新动态是，东京大学研究人员野崎久义率领的团队对两种绿藻进行了研究，这两种藻都有32个细胞。其中一种藻是空球藻，它是异配生殖，产生的是不同的配子，包括一个较小的雄性细胞和一个较大的雌性细胞。但另一种藻是同配生殖，其产生的配子具有相同的形状和大小。科学家们对这两个物种控制配子形成的染色体区域进行测序，并对结果加以对比。
在过去的研究中，研究人员曾推测，性别是随着遗传复杂性的增加而出现的，但这项发表在《通讯-生物学》上的最新研究说明，情况恰恰相反。
科学家们发现，空球藻决定性别的染色体区域，是团藻科中最小、最简单的。研究人员说，被研究的雄性和雌性的染色体区域差异，并不体现在遗传复杂性上，而是来源于一种被称为MID的基因上。
参与研究的詹姆斯·鲁门在一份新闻稿中说：“这项新研究打破了认为性别起源是伴随性染色体遗传复杂性增加而出现的设想。此外，该研究还具有现实意义。如果我们发现了某些具有与生物燃料或生物技术应用相关特征的新型藻类，并且希望把它们当成作物来培育繁殖，那么这项研究可以扩大我们对如何确认它们的交配型和性别的理解。”
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