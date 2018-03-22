Cambridge Analytica执行长称助特朗普胜选 Facebook面临质疑

Cambridge Analytica被停职的执行长周二在秘密录制的视频中表示，这家总部位于英国的政治咨询公司的网上拉票对美国总统特朗普2016年胜选起到决定性作用。
他的言论无法获得证实，但可能使Facebook面临进一步的问题。Facebook受到美国和欧洲议员的关注，涉及到Cambridge Analytica不当使用5,000万Facebook用户的个人资料来去影响选民。
Facebook股价连续第二日下跌，收盘跌2.5%，因投资者担心与Cambridge Analytica的往来可能损害其声誉，令广告客户却步，引发限制性监管。过去两天Facebook市值蒸发600亿美元。
Cambridge Analytica董事会周二将执行长Alexander Nix停职，之后不久，英国电视台Channel 4播出了该公司策略的第二部分。
Nix在节目中描述了用于影响外国大选的争议性操作，称他的公司负责特朗普的数字和电视竞选全部的研究和分析，针对不同选民进行广告的精准投放。他还吹嘘竞选期间曾与特朗普“多次”会面。
Cambridge Analytica周二在声明中称，Nix的言论“不代表公司的价值观或运作，他被停职反映了我们对此违规做法的严肃态度”。
Brad Parscale没有立即回复就Nix的说法置评的请求。Brad Parscale是特朗普2016年竞选时与Cambridge Analytica往来的主要数字顾问。
特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)曾负责特朗普竞选时数字方面的事务，他目前担任高级顾问。一位特朗普的前顾问称，是库什纳牵线搭桥，让Cambridge Analytica加入到2016年的竞选活动中的。库什纳的律师没有立即回复置评请求。
**FTC审查和诉讼**
美国和欧洲的议员已经要求就Cambridge Analytica在2014年是如何获得用户数据，以及Facebook为何没有通知其用户作出解释。这在行业内引发了对于消费者隐私的广泛担忧。
Facebook称，联邦贸易委员会(FTC)已通知该公司，有关Cambridge Analytica获取数据的质询信函会在本周送达。该公司还称，没有显示正式调查的迹象。
一名听取了事件简报的人士告诉路透，FTC正在审视Facebook是否违反了2011年与当局就其隐私保护做法达成的和解协议。
如果FTC认定Facebook违反了和解协议条款，即有权按照每天几千美元的标准课征罚金，总额可能达数十亿美元。
Facebook及其同业Alphabet旗下的谷歌以及推特，面临着用户与立法者对其在美国总统大选期间所扮演角色的抨击。这几家公司被认为放任虚假信息的传播，而这些信息可能让选民倒向特朗普。
对监管收紧的担忧在周二也打击到其他社交媒体公司。Snap下挫2.6%，推特重挫10.4%。
**外国势力影响**
美国参议院司法委员会民主党首席委员范斯坦(Dianne Feinstein)周二要求Facebook执行长扎克伯格(Mark Zuckerberg)赴国会作证。国会人士称，该公司将于周三向参众两院的议员助手作简报。
一名国会官员表示，众议院情报委员会民主党议员计划约谈举报Cambridge Analytica的爆料者Christopher Wylie。根据该位国会官员说，委员会透过视讯会议约谈了Nix，不过访谈内容的文本尚未公布。
熟悉调查的一名国会官员表示，参议院情报委员会也会自行质询Cambridge Analytica。该委员会目前正对俄罗斯疑似干扰美国政局进行一项长期调查，以及一项针对美国选举安全防范的详细检视。
白宫对相关质询表示欢迎，并称总统认为美国人民的隐私权应受到保护。
**个人信息**
英国方面，信息委员办公室(ICO)正向法官申请搜索令，准备搜查Cambridge Analytica位于伦敦的办公室，不过周二晚间仍不清楚该机构是否已拿到搜索令。信息委员办公室为一独立机构，职责在于维护公众利益的信息权利。
成立于2013年的Cambridge Analytica，营销业务主打消费者搜寻、定向广告以及为政界与企业客户提供其他数据相关服务。
根据纽约时报，Cambridge Analytica是在共和党金主亿万富豪Robert Mercer出资1,500万美元赞助下成立，公司名称则是由后来曾担任特朗普白宫顾问的班农(Steve Bannon)所选择。
Facebook表示，数据是由英国学者Aleksandr Kogan收集，他在平台上设计了一个应用程序，有27万人下载，藉此取得这些用户与他们的友人的个人讯息。
Facebook表示，Kogan将数据转给Cambridge Analytica的行为，违反该公司政策。Facebook之后便将该顾问公司与战略沟通实验室(Strategic Communication Laboratories，简称SCL)停权。SCL是一家承揽政府及军方业务的包商。
Facebook表示，该公司已被告知那些数据已经被销毁。目前未能立即连系上Kogan置评。
Cambridge Analytica否认媒体的所有指控，并称该公司在发现这些信息有违数据保护规定后便将其删除。（路透社）
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