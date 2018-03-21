拒绝蔡英文“褒扬令” 李敖之子这样回复台当局

3月18日上午，台湾知名作家李敖因病去世，享年83岁，这位生前语言风格辛辣犀利，处事率真又狂放不羁的学者，他的离世让两岸民众悲痛与不舍。台“文化部”此前表示将为李敖申请蔡英文“褒奖令”，但20日，“文化部”称，在致电李敖家属时，李敖儿子李戡已代表家属表示，“父亲一生率性而活，依其遗愿，后事务求从简，感谢‘文化部’呈请‘总统’褒扬”。
对于李敖辞世，台“文化部长”郑丽君曾在18日第一时间称，会呈请蔡英文明令褒扬李敖，并称李敖是著述等身的作家及评论家，是对抗威权体制的一代文人，对台湾社会影响深远。
据了解，“文艺奖”是台湾文化界的最高荣誉。郑丽君自上任以来，每一位“文艺奖”得主辞世，都为其申请“褒扬令”。但台湾“中时电子报”19日报道称，台湾知名作家余光中去年12月辞世，迄今也未获蔡英文颁发“褒扬令”，这让外界对“褒扬令”颁发标准质疑。
对于此次郑丽君欲为李敖申请蔡英文“褒奖令”，不少岛内网友纷纷批评：“郑丽君会不会表态的太快”？“不需要跟蔡英文面呈后再决定”？也有网友再次提及余光中，称“说余光中家人没有申请所以没有褒扬，这理由现在是不是自己打脸”？也有网友对“褒奖令”不屑：“不要污辱李敖大师了，李敖不会希罕蔡英文的‘褒扬令’”“一生反威权的人，不信他看的起民进党这批人”。“民进党的嘴脸，真的让人恶心到极致，尤其是‘文化部’，让人更倒胃口，想说曾反国民党就想连上边，要不要脸啊民进党”！
不过对于李敖家属的决定，台“文化部”表示“尊重，并请家属节哀保重”。
关于李敖病逝后的安排，其子李戡此前已表示，“将遵照父亲意愿，还有他的一贯作风，不举行任何活动，一切从简”。
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