西媒称伦敦成间谍云集之城：吸引力犹如花蜜对蜜蜂

据西班牙《先锋报》3月18日报道，这些城市包括奥斯曼帝国和第一次世界大战时期的伊斯坦布尔、第二次世界大战期间的里斯本和贝鲁特 、冷战期间的维也纳和柏林……莫斯科的高尔基公园和华盛顿乔治敦区的一家家餐馆都有过属于它们自己的特殊时刻。但如今，在这个所谓的网络战争的时代，伦敦也有了它的一席之地。
报道称，在这个介于美国和欧洲之间的中间环节、世界金融之都，各大企业就像对待黄金那样严守着商业机密。伦敦对间谍的吸引力犹如花蜜对蜜蜂一般，近年来，世界上其他地方发生的任何间谍事件耸人听闻的程度都比不上2006年利特维年科遭毒杀案以及前不久发生在威尔特郡索尔兹伯里市的俄罗斯前情报人员斯克里帕尔及其女儿离奇中毒案。
报道称，走在伦敦的大街上，你很可能不经意间路过秘密情报机构的总部、为政府成员和王室所建造的防御核战争的掩体和隧道、知名间谍曾经居住过或遭谋杀的寓所、外国情报人员曾活动过或被逮捕的废弃地铁站以及剧院或教堂、曾经交换过机密信件并移动存储设备或微芯片的公园长椅、为情报机构和安全组织修理和改装汽车的修理厂、埋葬着未能在现实的“邦德游戏”中幸免于难的情报人员的墓地等。
报道称，如果说在贝弗利山有组织参观艺术家住所的活动，那么在伦敦就有沿着间谍世界的神经系统参观的路线。其中一条典型的路线始于泰晤士河畔米尔班克路的泰晤士大楼，这座灰色石块建筑是军情五处总部所在地，尽管没有挂牌，但整个伦敦的出租车司机和潜伏着的外国间谍都对此心知肚明，早已是一个公开的秘密。
同样不是秘密却直到上世纪90年代才被英国当局公开承认其存在的是军情六处，目前其总部位于伦敦泰晤士河南岸沃克斯霍尔桥边一栋设计独特的大楼内。为了纪念首任处长曼斯菲尔德·卡明，迄今为止历任军情六处处长的代号都是“C”。
报道称，比上述两大情报机构总部更为神秘的是圣詹姆斯区的一些特殊的俱乐部，情报人员在那里进行接头、面试和招募成员等活动，其中包括怀特俱乐部、多布斯俱乐部、皮卡迪利大街的“里外”俱乐部等。此外，克拉珀姆枢纽站附近的巴纳德大街上曾有一家汽修厂，直至上世纪70年代还是专门为“邦德”们检修车辆的，如今已经变成了玛莎百货公司。毋庸置疑，伦敦是一个间谍云集的城市。
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