外媒称文在寅盼韩朝美首脑会谈 举办地点或在板门店

外媒称，韩国总统文在寅21日上午在青瓦台主持召开韩朝首脑会谈筹委会第二次会议时表示，根据具体进展情况，有可能举行韩朝美首脑会谈。
据韩联社3月21日报道，这是文在寅首次提及三边首脑会谈。文在寅强调，要通过此次韩朝对话和后续会谈彻底解决半岛核与和平问题。
分析认为，如能成功举行三边首脑会谈，半岛问题将迎来重大转机。也有意见认为，4月底将举行韩朝首脑会谈的板门店也可能成为朝美首脑会谈的举办地点，由此韩方也可能加入其中，三边首脑会谈自然成行。
另据路透社3月21日报道，韩国总统文在寅当日称，韩国有可能与朝鲜和美国举行三方领导人峰会，会谈旨在结束朝鲜半岛的核威胁。
报道称，文在寅计划于下月会见朝鲜领导人金正恩。美国总统特朗普也已表示，将在5月底前会晤金正恩。
文在寅在总统府青瓦台说，在韩朝领导人峰会后举行的朝美领导人峰会将是具有重大历史意义的事件，由于地点选择的问题，朝美领导人峰会可能更受瞩目，根据进展情况，朝美领导人峰会还可能促成韩国、朝鲜和美国举行三方领导人峰会。
报道称，韩朝商定文在寅和金正恩将在板门店举行为期一天的会晤。首尔官员当前还考虑把板门店作为可能举行的三方会晤的地点。
但一名未透露姓名的青瓦台官员称，文在寅并未明确提到板门店，也没有明确表示已与华盛顿磋商三方领导人峰会事宜。
文在寅表示，上述一系列领导人峰会旨在“彻底解决”朝鲜半岛的核与和平问题。
文在寅说，他抱有“明确的目标和愿景”，即确立持久和平并以此取代朝鲜战争末期签署的停战协定，以及实现朝美关系正常化、发展韩朝关系、实现有平壤和华盛顿参与的经济合作。
但他也说，美国必须作出保证，这样才能实现和平。
文在寅说：“不论南北是合是分，我们都须努力在互不干涉和互不伤害的前提下实现共同繁荣与和平。”
此外据韩联社3月21日报道，韩国青瓦台发言人金宜谦21日表示，韩方向朝方提议29日在韩朝边境板门店朝方一侧的统一阁举行高级别会谈。
报道称，韩方计划派出三人代表团，由统一部长官赵明均担任首席代表，青瓦台和国家情报院各派一人。韩方将向朝鲜提议讨论首脑会谈日程、议题和代表团构成等事宜。
又据路透社3月20日报道，芬兰外长蒂莫·索伊尼20日说，朝鲜、韩国和美国代表团在芬兰的会谈日程中不包括无核化问题。
索伊尼说：“芬兰只是辅助者……但由于这是一次介于正式和非正式之间的会谈，我认为将不会谈到核武器问题。”
报道称，会谈代表下午离开时没有发表任何声明，但韩国代表、韩东大学教授金峻亨后来告诉记者，会谈“富有成效”，而且气氛一直很好。
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