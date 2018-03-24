李明博深夜被关押入狱 韩媒：悲剧在韩国反复重演

综合韩媒报道，韩国第17任总统李明博于22日深夜被逮捕。由于他拒绝出席拘捕令实质审查，法官只能仅根据文件证据调查内容在拘捕实质审查后对其签发了拘捕令。这意味着，法院认可了检方举证其受贿、逃税等大部分嫌疑。
当地时间23日零点18分，韩国前总统李明博被被押至首尔东部看守所，距离其卸任总统一职时隔1852天。检方指控其犯有受贿111亿韩元、筹集DAS公司秘密资金348亿韩元等多项罪名。他是继卢泰愚、全斗焕、朴槿惠之后，韩国第四位被批捕的前总统。检方今后最长可在20天内对李前总统进行拘留调查。
此前，首尔中央地方法院负责拘捕令的部长审判官朴范锡表示，“考虑到李明博所涉罪名众多，犯罪嫌疑人位高权重、所涉罪名的严重性及案件调查过程中掌握的情况，且有毁灭证据之虞，法院据此认为有理由且有必要对其进行拘捕”，并签发了拘捕令。
《韩民族日报》指出，拘捕令之所以会被签发，是因为法院判断李明博在某种程度上有着一定的主要嫌疑。也有观测称，与李明博嫌疑有关的“从犯”都已被拘留也对此次事件产生了影响。前青瓦台总务企划官金伯骏、李炳模、另一位财产管理人——金刚公司代表李英培（音）等人已被拘留起诉，并被移交审判。
韩国《中央日报》称，曾宣誓守护法律伦理的总统们卸任后纷纷被关押入狱，这样的悲剧在韩国反复重演。这令韩国社会深感苦恼，不知还要看到多少位“不幸总统”的背影。
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