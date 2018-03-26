三星集团低调过80岁生日 未组织任何官方庆祝活动

韩媒称，韩国最大的企业集团三星22日低调庆祝其成立80周年，三星集团会长因健康状况欠佳无法管理公司，其继承人因为重大丑闻正面临公众不满。
据韩联社3月22日报道，业内消息人士说，三星的主要子公司——包括世界最大的半导体和智能手机制造商三星电子有限公司在内——只向员工发布了一部讲述集团历史的纪录片，并没有组织其他任何官方庆祝活动。
报道称，三星首任会长李秉喆于1938年3月在大邱市成立了这个公司。
报道称，截至去年，三星集团旗下的62家子公司掌管着总额达363.2万亿韩元（约合3380亿美元）的资产。三星集团目前共有约50万名员工，其中仅三星电子的员工数量就达到30万。
三星集团旗下的16家上市子公司占韩国综合股价指数（KOSPI）总市值的大约30%。据估计，三星电子占了韩国出口总额的四分之一。
报道称，去年，公众对三星集团和命运多舛的朴槿惠政府有着幕后关系的传言感到愤怒。三星集团法定继承人李在镕因为这一丑闻锒铛入狱。
一位业内消息人士说：“今年整体环境不容乐观，检方对干政丑闻的调查，以及来自中国和美国的潜在贸易壁垒都可能给三星经营带来更大不确定性。”
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