美巡洋舰残骸现南太平洋 二战时被日本鱼雷击沉

由微软创始人之一保罗·艾伦资助的RV Petrel团队，继发现日本二战时沉没的3万吨级战列舰“山城号”（IJN Yamashiro）与美军列克星敦号航母（USS Lexington CV-2）的残骸后，近日又在南太平洋海底，找到了于瓜岛战役中遭日军鱼雷击沉、美军亚特兰大级轻巡洋舰朱诺号（USS Juneau （CL-52））的残骸。
据英国《卫报》报道，这位亿万富翁（保罗·艾伦）的个人搜索团队于圣帕特里克节（St。 Patrick‘s Day）当天在所罗门群岛海岸附近找到了朱诺号的残骸。1942年11月，朱诺号被日本鱼雷击沉，夺走了687人的性命，包括著名的“沙利文五兄弟”，他们成为美国的海军英雄，甚至有一艘驱逐舰就是以他们的名字“沙利文兄弟”命名。
负责海底搜寻任务的执行长罗伯卡夫（Robert Kraft）表示，“意外地在圣帕特里克节找到这艘军舰，全体队员感到惊喜。但朱诺号残骸目前躺在数千米的海底，昏暗且强劲的水流，都让团队事前无法确定找不找得到。当年沙利文兄弟的故事，深深地影响了那一代的美国人。”他还说，“我们正想办法应对这里恶劣的环境，这里有数千米深，非常难以预测，我们正试图将电子器件和高压电置于非常深的水域，挑战重重。”目前朱诺号躺在所罗门群岛约4200米处下的海域。
美国亚特兰大级2号舰的朱诺号轻巡洋舰，以阿拉斯加州朱诺市命名。1942年正式投入服役，标准排水量约6000吨、舰身全长为165米、最高速度可达32海里/小时、可搭载最多673名士官兵。拥有近30架防空机炮与舰炮、8个装载鱼雷的弹夹，最大续航距离为8500海里。服役后首次巡航地点是南太平洋的汤加，曾协助救起黄蜂号航母（USS Wasp CV-7）遭击沉后落水的美军官兵。
朱诺号第一场海战是圣克鲁斯群岛战役（Battle of the Santa Cruz Islands），随同企业号航母（USS Enterprise （CV-6））打击日本海军。朱诺号在该海战中成功击落18家日本军机。之后随队参与惨烈的瓜岛战役，先后遭到日本天津风号驱逐舰（Amatsukaze）和伊号第二十六潜舰（I-26）鱼雷攻击，造成船舱内部大爆炸且断裂成两段，舰上多数船员死亡，包含同在舰上服役的沙利文五兄弟。
沙利文五兄弟是早年定居在美国艾奥瓦州滑铁卢的第一代爱尔兰移民托马斯·沙利文和阿莱塔·沙利文的儿子。珍珠港事件后，五兄弟一起报名加入海军并在一次战斗中全部遇难。
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