印度再度成增长最快经济大国

外媒称，时隔一年后，在政府扩大开支以及制造业和服务业回升的助力下，印度去年第四季度重新获得了世界增长最快主要经济体的地位，经济增速超过了中国。
据印度Zee新闻网站2月28日报道，印度统计部2月28日公布的数据显示，这个亚洲第三大经济体去年最后一个季度的增速为7.2%，是五个季度以来最高的，超过了中国同期6.8%的增速。
印度将其2017-2018年的国内生产总值增速预测从早前公布的6.5%修正为6.6%，将去年第三季度的增速从早前估计的6.3%上调为6.5%。
这些成绩是在印度的制造业和服务业努力克服去年7月开始征收全国统一消费税所造成冲击的情况下取得的。
阿里汉特资本市场公司的董事阿尼塔·甘地说：“商品与服务税的改革尘埃落定，这将推动下一个财政年度的经济增长。”
另据英国《金融时报》网站2月28日报道，印度已重新获得世界增长最快的主要经济体的头衔，因为数据证实，在截至去年12月的3个月中，印度经济同比增长逾7%，在落后中国一年后实现反超。
2月28日公布的数据显示，去年第四季度印度经济同比增长7.2%，从年中的急剧放缓势头中持续反弹。同期，中国经济同比增长6.8%。
对于已建立自己作为经济总管的政治声誉的印度总理莫迪而言，印度经济在明年大选前恢复强劲增长是一大利好。此前一年，莫迪在经济放缓后承受着巨大压力。
此前一周，莫迪政府被指责未能阻止国有银行旁遮普国民银行遭遇一起金额达18亿美元的欺诈案，因此有关印度经济走强的数据也能让莫迪如释重负。
莫迪的盟友印度铁道部长皮尤什·戈亚尔在社交媒体上炫耀印度重新成为“全世界增长最快的大型经济体”。戈亚尔写道：“印度国内生产总值的增长势头强劲且持续。”
印度前首席统计师普罗纳布·森说，受建筑行业反弹拉动，这些数据“非常强劲——远强于预期”。
莫迪2014年上台执政，他承诺实施经济改革，以帮助推动经济增长并在每年新增1000万个就业岗位。这一数字略少于印度为解决每年新加入劳动力大军的年轻人就业所需的1300万个就业岗位。
但是报道称，莫迪2016年突然决定废除印度大部分钞票，随后还采取了一项糟糕的举措，尝试改革印度复杂的消费税体系，导致他的政绩遭到抨击。
这两大措施引发的问题促使印度经济偏离轨道，该国经济增速从2016年第一季度的9.1%降至2017年第二季度的区区5.7%。
本月早些时候，印度财政部长阿伦·贾伊特利公布了一项预算，包括提高农产品最低价格以及为1亿贫困家庭提供免费健康保险，试图以此缓解经济下滑产生的后果。
报道表示，印度经济下滑势头在去年第三季度得以逆转。2月28日的数据显示，经济在随后3个月持续改善。
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