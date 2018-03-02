菲与中企磋商共同开发南海资源 菲总统：这更可取

法媒称，菲律宾3月1日表示，它正与一家中国国企商讨共同勘探开采南海能源资源的事宜。菲律宾总统杜特尔特称，这份拟议中的协议的内容将类似于“共同拥有”存在争议的地区。
据法新社3月1日报道，杜特尔特2月28日说，将这片具有战略意义且据称拥有丰富石油天然气资源的海域的两个敌对声索国变成实际共同所有者，这一解决方案要比与中国发生战争更可取。他在访问饱受战争摧残的南部城市马拉维时说：“现在他们（北京）的提议是共同开发，这就像是共同拥有。就像我们都是主人。我认为这比打仗要好。”
报道称，菲律宾外交部长卡亚塔诺2月提及菲律宾与中国就南海勘探事宜进行了谈判。
菲总统发言人哈里·罗克3月1日提供了更详细的信息。他具体指出，菲能源部正与一家未透露名称的中国国企进行谈判，而且目前正在讨论能源开采问题。他没有具体说明正在讨论该海域的哪些具体区域。
报道称，文莱、马来西亚和越南等也对南海海域提出了主权要求。过去，马尼拉和北京之间拟议的合作曾引起东南亚邻国的警觉。
罗克说：“我们可能会与一家中国企业达成协议，而不是与中国政府本身。”他补充说，他拒绝透露名称的企业是一家国有企业。他还说：“我知道他们正在讨论，他们在向前推进，这件事很可能会发生。”但他没有透露拟议中的协议的时间表或具体条款。他说：“这实际上将涉及对自然资源的联合勘探和可能的开发利用。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost