美参议院通过“台湾旅行法” 中国外交部：已提出严正交涉

台媒称，美国联邦参议院3月1日通过《台湾旅行法》，鼓励美国政府增进台当局和美国间各层级官员的互访。对于台湾和美国可能加强互访，中国外交部发言人华春莹3月1日在记者会上回答：“上述议案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。”
据台湾中时电子报3月1日报道，华春莹表示，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重、妥善处理涉台问题，以免给中美关系造成严重干扰和损害。
另据台湾“中央社”2月28日报道，《台湾旅行法》2月28日在美国参议院院会通过，将送白宫交由总统签字后生效。这项法案鼓励台湾和美国所有层级官员“互访”。
报道称，《台湾旅行法》明确指出，美国国会认为《与台湾关系法》制定以来，美国对台当局高层官员访美自我设限，让美国和台湾始终缺乏沟通。
报道称，美国与台湾1979年起维持非官方关系后，台湾当局领导人、副领导人、行政部门主管、外事部门主管与防务部门主管无法访问华盛顿；而美国过去派阁员访台，会避开敏感的防务部门与外事部门官员，多以商务、教育部门的交流为主。
由于2月28日通过的《台湾旅行法》是直接采用众议院版本，不需再经参众两院协商新版本，法案将直接送交白宫，在总统特朗普签字后正式立法。
此外据台湾“中央社”2月28日报道，美国参议院28日通过《台湾旅行法》，但美国行政部门选择积极面对或是消极处理，将是法案能否落实的关键。
报道称，在美国国会的支持下，《台湾旅行法》获得通过，未来台当局高层官员将能访问美国，与包括美国国务院、国防部在内的美国官员“会晤”，同时也允许驻美国台北经济文化代表处以及其他台湾在美国设立机构人员在美国进行正式活动，不再受到限制。
报道称，但由于《台湾旅行法》规范的原本就是行政部门的权限，未来行政部门态度是法案落实的关键。以美国承认耶路撒冷为以色列首都并将大使馆迁往耶路撒冷为例，美国国会在1995年就通过相关法案，要求美国将大使馆迁往耶城，却一直拖到2017年底才由特朗普正式宣布。
报道认为，美国行政部门选择积极面对或消极处理《台湾旅行法》，将决定法案能否真正落实。另可预见中国外交部必然会指控美国踩“一个中国”红线，伤害中美关系。
美国的台湾事务专家、北卡罗来纳州戴维森学院教授任雪丽于《台湾旅行法》在参议院外交委员会表决前，接受台湾媒体访问时就指出，美国国会试图通过像《台湾旅行法》这类法案，对台湾是两难的。
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