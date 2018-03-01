饭前还是饭后喝牛奶更好

牛奶是我们最熟悉的饮品，营养丰富、含钙高等特点已经被大家所熟知。但平时被问到最多的问题之一还是，到底该如何正确喝牛奶，什么时候喝最好？今天，我就根据实际情况，为大家作答。
问题一：听说晚上喝奶能助眠，那早上喝行不行，会不会犯困？
解答：牛奶并不是“催眠药”，只是相比于其他食物，它含有一些有利于预防失眠的成分，比如钙、维生素B6等。而且，从热量上看，牛奶的饱腹感较强，一小杯牛奶就能有效缓解饥饿感，避免睡前“饥火中烧”睡不着。所以，牛奶是夜宵的好选择。用牛奶当夜宵，营养高，方便饮用，不易过量，热量较低，对于预防肥胖而言，远比吃方便面、面条、饼干、面包、烤串等更有利。特别是奶类中的乳清蛋白和乳脂中的共轭亚油酸，都是对增肌减脂有益的成分。
牛奶是好夜宵，并不意味着它不能早上喝，它并没有那么大的催眠作用，至今没有研究发现早上喝奶会引起困倦。但有足够的证据证明，早上把牛奶和谷物主食一起食用，可以加强早餐营养价值，延缓餐后血糖上升，也能有效推迟饥饿感的到来。所以，早餐喝杯牛奶是很健康的选择。
问题二：牛奶营养价值这么高，是不是喝越多越好？
解答：凡事都要有度，按照我国膳食指南推荐，每天推荐食用相当于300克牛奶的乳制品（约一次性纸杯一杯半）。这是一个平均值，并不意味着每天都必须喝这么多，有时摄入200克，有时400克，也是完全没问题的。所以，尽管早上喝了一杯奶，晚上作为夜宵再喝一杯；或下午喝一杯酸奶，晚上再喝一杯牛奶，都无需顾虑。
需要考虑的是，牛奶、酸奶、奶粉、奶酪等都是以牛奶为主料的食品，它们能提供蛋白质、脂肪和碳水化合物，如果增加奶类的摄入量，需要相应减少一点主食和肉类，以确保热量不超标，做到营养平衡。
问题三：听说空腹喝牛奶不好，是这样吗？
解答：所谓空腹不能喝牛奶，主要是担心部分人存在“乳糖不耐受”的情况，喝牛奶后会出现腹胀，甚至腹痛、腹泻等问题。如果先吃些其他食物再喝牛奶，这种不适反应会比空腹喝更轻。但如果本来没有乳糖不耐受，空腹喝牛奶是完全没问题的。各种动物奶中同时含有蛋白质、脂肪和碳水化合物（乳糖），能消化乳糖的人可以很好地利用它们。否则，就没法解释婴儿和幼小动物都可以空腹喝奶正常成长了。所以，要不要空腹喝奶，根据个人的乳糖消化能力而定即可。
问题四：到底什么时候喝奶最好？饭前还是饭后？
解答：有研究发现，吃同样的一餐，如果在餐前30分钟喝牛奶，然后再吃饭，能有效降低餐后血糖反应。如果在吃饭的同时喝牛奶，虽然也有效，但不如餐前30分钟效果明显。所以，如果餐前喝奶的时间合适，比餐后喝能更有效地控制餐后血糖上升，而餐后血糖上升延缓，意味着餐后饱腹感能持续更长时间，餐后合成脂肪的风险也会明显下降，这对于预防肥肉上身是非常有好处的。
除了牛奶，研究还发现，餐前30分钟喝豆浆、汤等液体，都能降低进餐时的自主能量摄入。也就是说，在餐前半小时先喝点汤水，就能在用餐时自动减小胃口，从而发挥控糖效果。
所以这么说来，无论对于控制血糖，还是预防肥胖，餐前半小时都是最佳的喝奶时间。当然这里有个前提，就是没有乳糖不耐受问题，如果确实空腹喝奶后胃肠不适，或对牛奶有不良反应，可以换成酸奶、豆浆等。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost