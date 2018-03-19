扯！西门子！新加坡一地铁线信号故障查16小时查不出，延误到深夜

新加坡最新的地铁线市区线，因为信号故障造成行驶缓慢，长达19个小时。更扯的是，技术人员居然对故障在哪查一整天都查不到，也不知道到底需要多久才能解决故障。
今早6:01分，新捷运运营的地铁市区线因为海湾舫地铁站信号故障而行驶缓慢，因为双向进入海湾舫地铁站的列车得手动慢速行驶，行驶速度从每小时70公里减速到18公里。早上7点半左右，信号故障只限于往博览站方向的海湾舫站和宝门廊站，不过因列车出现拥堵，行驶速度较为缓慢，从武吉班让站开出的列车，车程时间增加15分钟到半个小时。
截至晚间10点半，故障仍然没有解决，距离故障发生已经16个半小时。当局估计，行驶缓慢的状况将一直持续到地铁收工的凌晨1点。
晚上9点半，海峡时报网站报道说，技术人员居然对故障在哪查一整天都查不到，也不知道到底需要多久才能解决故障。
由于一些站点的故障，导致市区线整体行驶速度缓慢。
据了解，出故障的信号系统是德国公司西门子公司供应的。
总长42公里的市区地铁线分三阶段投入运营，最早是2013年12月有6个站投入运营；第二阶段则在2015年12月投入运营，从武吉班让经过武吉知马站和梧槽站，抵达武吉士站，横跨16.6公里12个地铁站。
去年10月份，市区线第三期从福康宁抵达博览站，共16个站投入使用。
今天的信号故障是最新一起事件。去年12月12日，地铁淡滨尼站附近发生的信号故障，在高峰时间影响了数千名乘客出行。
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