美前官员煽动售台“萨德” 台媒：美对台承诺口惠实不至

台媒称，一名美国前官员撰文说，为因应区域权力政治改变以及大陆挟先进军事科技逐渐成为“挑衅者”，美国必须大幅改变对台政策，出售F-35战机、潜艇和“萨德”反导弹系统给台湾。
据台湾联合新闻网2月28日报道，里根政府时期的五角大厦资深官员斯蒂芬·布莱恩当天在《亚洲时报》发表《美国的台湾战略亟需再思考和重建》专文，提出上述观点。布莱恩声称，大陆开始“逾越”长期以来的台湾海峡红线，派遣军机在台湾四周进行巡航，更远达到日本，向台湾和日本释出讯息。
报道称，多年以来，不论是共和党或民主党执政，美国对台湾的支持顶多只是普普通通。美国提供台湾多数是过时的防卫武器，长期拖延供应军备，军事交流多属虚饰不具功能以及美国不愿面对大陆挑衅，这些因素导致台湾大体上只能仰赖自己。
报道称，1996年爆发台海危机，克林顿政府曾派遣航空母舰前往。但1996年之后，华盛顿对台政策几乎没有改变。这主要源于华盛顿认为“必须”与大陆保持良好关系。对美国而言，大陆是崛起的力量，也是广大的市场；台湾被视为不必要的刺激因素，不利于与大陆的关系。
报道认为，不过，大陆歼-20隐形战机出现，大陆在南海“占据”岛屿，以及日益“威胁”台湾和日本，使得情势为之改变。
布莱恩认为，如果美国想在太平洋地区的未来扮演要角，美国现在最好重新思考既有政策。他认为，有关台湾的部分，美国必须备妥一项对美国有利的吓阻计划。目前至少有四个重要步骤亟需进行，其中三个和军事装备有关，一个是政策层面。
他建议，首先，美国必须赋予台湾真正的能力，出售F-35战机给台湾，或是其他功能相同的隐形战机，例如波音F-15SE，以抗衡大陆的歼-20隐形战机和苏-35战机。
报道称，台湾也需要现代潜艇。台湾现有两艘1985年的老旧荷兰潜艇，不足以对付大陆日益强大的核动力和常规潜艇舰队。
报道称，由于美国多年来对台提供潜艇的承诺始终是口惠而实不至，布莱恩建议，美国政府可向欧洲购买潜艇，置入美国的系统，然后出售或出租给台湾。德国、法国、意大利和瑞典的柴电AIP潜艇都是一流的。
他认为，台湾自制潜艇计划挑战很多，缺乏设计团队、经验和技术，不能保证成功，而且缓不济急，美国必须从中协助。
第三，台湾需要更佳和更多数量的导弹防御系统。台湾现有的“爱国者”三型防空导弹不足以对抗大陆尖端的弹道导弹，台湾需要“萨德”反导弹系统或是标准三型大气层外弹道导弹拦截系统。
最后，他建议美国对台关系需要大幅变革。美国应该致力达成协议，可在任何危机发生时使用台湾的空军基地。
布莱恩说，在目前情况下，由于区域的权力政治改变以及大陆挟先进军事科技逐渐成为“挑衅者”，美国必须大幅改变对台政策，重新思考如何“防卫”台湾以及提升和协助重建台湾的防卫力量。
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