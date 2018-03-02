日本E-767预警机将飞美升级：提升自动化

美国战略之页网站2月28日发表题为《电子战武器：预警机》的报道称，日本将花费6100万美元升级其4架E-767空中预警机。每架预警机都将飞往美国进行升级，2022年完工。这是目前已经服役18年的日本空中预警机的第四轮升级。
虽然使用与美国E-3预警机相同的电子设备和软件，但日本人采用的是80年代较大型的波音767客机，不是50年代的波音707客机。这些E-767飞机每架的造价约2.5亿美元，90年代末开始建造和测试，2000年开始服役。
日本的预警机将进行全面的计算机和软件改造与升级。前几次升级分别是在2013年、2010年和2006年进行的。一般来说，升级E-767是令其与最新的E-3预警机型号几乎完全相同，现在的型号是E-3G Block 45。
2008年，美国空军完成了对最新的E-3G预警机升级工作的测试。Block 40/45型号主要是用现代化设备取代80年代的计算机和电子设备。日本在2010年进行了部分升级改造，但直到2013年才全部完成。Block 40/45的改造使得今后它可更快速地升级硬件和软件（常常是使用现成的商业软件）。最明显的是，新软件淘汰了数百个开关和旋钮。现在的许多操作都是自动的，或者在屏幕上进行点击，不需要单独的开关。
除了体积更大、性能更强大的E-767之外，日本还有13架E-2预警机。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost