英媒称提取子弹指纹技术获突破：肯尼迪遇刺之谜有望解开

英国《明星日报》网站2月23日发表安德斯·安格尔西的文章《肯尼迪遇刺——美国史上最大谜团或能解开》称，“西部技术”鉴定公司开发了高技术设备，能从子弹上获取指纹。这是过去从未实现过的。
发起该项目是为了解开数千起未能解决的枪击案真相。
他们可能要考察的一些引人注目的案件包括美国前总统约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪的遇刺案。1963年，肯尼迪在访问得克萨斯州的达拉斯时被人击中头部身亡。
虽然据认为李·哈维·奥斯瓦尔德是刺杀肯尼迪的凶手，但人们提出了各种阴谋论，并指向潜在的第2名枪手。
随着科技的发展，这些阴谋论或许能得以平息。
尽管DNA技术已经崛起，美国的法庭依然宣称，指纹是它们用来给嫌犯定罪的最可靠证据之一。
这是因为，DNA可能受到污染，而指纹却无法用类似方式窜改。
“西部技术”鉴定公司的总经理伊恩·哈里斯说，他相信，这个设备可以揭开数千起案件的谜底。
他又说：“迄今为止，世界各地的警方和法医专家都认为，在发射过的弹药上恢复指纹几乎是不可能的。”
他说：“自去年3月以来，我们一直在从事不同的VMD（视觉分子动力学）过程。当我们使用银和标准纯银时，我们得到了满意的结果。”
他说：“如果从用过的弹壳上恢复指纹，那么一旦证据得到恢复，就可能澄清案件真相。”
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