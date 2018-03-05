澳媒：澳大利亚在中美之间“骑墙”行不通

澳大利亚东亚论坛网站2月26日发表文章称，对于试图掌控“后美国经济秩序”的不确定性的国家来说，安全利益和经济利益并非只能选择其一。该文呼吁放弃经济与安全二元对立的思维，倡导区域国家和地区经济合作以维护全球经济秩序。
文章称，二战后，美国及其盟友打造了以规则为基础的全球经济秩序。但这一秩序正在面临威胁。
亚当·波森在《外交》双月刊3-4月号刊登的一篇分析文章中表示，该秩序如今正面临美国总统特朗普的威胁。特朗普“摒弃了全世界各经济体按规则办事都能获益的理念。他认定‘美国优先’意味着退出他认为不合理的协议”。
文章认为，迄今为止，特朗普尚未把他最具破坏性的政策理念付诸实施，但波森说，他业已采取的行动所造成的损失已经开始显现出来。
澳大利亚前环境部官员戈登·德布劳韦尔指出，对于试图掌控“后美国经济秩序”的不确定性的国家来说，安全利益和经济利益并非只能选择其一。挑战是复杂而危险的，涉及重大利害关系。
他说，澳大利亚与美国有着牢固的同盟关系，又是中国的重要经济和政治伙伴，所以必须正确看待自己在这种新环境中做出的复杂和危险的选择。
“有人认为，澳大利亚可以收缩与中国的经济关系，从而选择与美国的安全关系，但这种想法禁不起推敲。同样，认为澳大利亚可以通过放弃与美国的安全关系来谋求与中国的经济利益的想法，也不在考虑范围内。”
德布劳韦尔指出，在澳大利亚，“过多地用‘战略政策’来定义安全利益，而经济利益则被视作附加因素。经济利益听起来不具有战略意义，在有关美国和中国的争论中被斥为追求商机”。
文章指出，在亚洲，澳大利亚占东亚钢铁行业外部采购总量的60%以上，占该地区主要工业大国非石油类进口工业资源的1/4，在这个复杂的全球经济和政治安全体系中发挥着关键作用。
正如波森所说的那样，最好把这种体制视作“倡导其成员广泛遵守的一套共同信念的俱乐部，这套信念就是在世界各地的市场出口、进口和投资的能力”。军事实力和同盟架构都不足以保护该体系。
文章认为，亚洲和世界各国当前的首要战略要务是保护面临威胁的全球经济秩序。包括中国在内的亚洲国家尤其是如此。
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