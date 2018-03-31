“美女牌”“佛系风”……台军基层招兵出奇招

台媒称，台湾军队将招募压力下放到基层连队，尤其是计划招募800名一年役期军官的台陆军开始有连队打出“美女牌”。美貌女军人疑将军服裙子改短，化浓妆嘟起嘴以可爱作招募，自称是“新来的妹子”。
据台湾联合新闻网3月29日报道，也有大眼女军人在“脸书”贴照留下账号作招募，留言说“请让我为您服务”，结果她贴文自称有男子跑到她“脸书”以私讯骚扰她，吓得她留言急喊：“保防快来查！”
报道称，“美女牌”招募在网络社群引发热议。有资深军中人士对这种风气感到忧心，认为这不是活泼，而是一种“变形招募”，将招募压力下放到基层，让基层压力奇大，才会有这类不切实际、物化女性的花招百出，让过去严整的军中风气败坏，真不能再继续下去。
另据台湾联合新闻网3月29日报道，台湾军队基层“玩招募”，在网络社群上吸睛点子百出。相较部分女军人以靓丽形象取胜，网友发现有男性官兵扮演“佛系招募员”，走“SEA FOOD”（谐音“师父”——本网注）风，仿若先知，强调“佛渡有缘人”，图说则表示：“不欺骗、不夸大、不洗脑、不做作、不强迫，只要缘分到了，自然而然就有人报名加入”，吸睛度不小。
报道称，这位军人还留下联系方式与姓名，希望想入营当兵者与他联系。
台湾地区军队总兵力还有万余人缺口，从过去招募由军队人才招募中心负责外，现在基层部队也受命积极投入人才招募工作，视为重大绩效。基层无不绞尽脑汁，除了走出营区外，许多“单兵”也在网络社群中制造“亮点”展开招募。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost