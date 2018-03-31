三维地图助力感知：美国升级“爱国者”导弹指挥系统

据美国《防务新闻》周刊网站3月27日报道称，根据即将组建的美国陆军未来司令部的要求，空中和导弹防御是美国陆军现代化计划的六大优先任务之一。
“爱国者”导弹系统当然是该现代化计划的一部分，因此其制造商正着手升级该导弹系统的硬件和软件。雷神公司高级经理鲍勃·凯利26日对美国《陆军时报》说，升级内容不仅包括简化指挥控制中心，还包括重新构思其可视化控制系统。
凯利说，美国陆军已经采购5套新型营级指挥控制系统，看上去就像5个可叠起堆放的结实盒子，可装载到一辆车上。
而当前系统需要配备许多设备——一辆拖着一台发电机的巨型运输卡车，还有一车队的操控人员。凯利说：“当前系统需要约128人以及34至40辆车。”他接着说，新系统将只需要10人。
与此相适应的是一个新软件界面，该界面负责处理原有指挥控制系统的小型白色几何形状，并将它们转换成一幅三维地图。地图上有用颜色标记的符号，还可根据需要定制信息显示方式。
除了漂亮的界面，新系统还在显示屏底端显示关键信息摘要（如航向、速度和海拔），还能以设置书签的形式显示更详细的信息。在当前系统中，士兵每次希望获取这些信息时都不得不进行搜索。
凯利说：“我们通过与当前‘爱国者’导弹的操控人员举行一系列研讨，设计了这种界面。”他接着说，人们对可能研制出一款更符合直觉的新型系统感到兴奋。
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