英媒：MBA热潮带动父母为子女买单 亚洲家长最积极

英媒称，父母支持子女攻读MBA的情况正在逐年增加。数据显示，获得父母经济支持的商学院学员比例从2009年的15%增至2014年的22%。
据英国《金融时报》2月26日报道，格蕾丝·贝克为她的儿子们感到骄傲，他们分别获得了在哈佛商学院和斯坦福大学攻读名牌MBA课程的资格。但贝克向一位录取咨询顾问支付了1.4万美元，以保证他们在申请过程中过线。
“这是一笔投资，”她谈到费用时表示，在曼哈顿上东区的朋友圈里，其他父母做得更到位，为子女支付MBA学费和生活费。
贝克承认，为外部帮助付费的部分原因是希望向她的孩子们提供一些指引。她和丈夫都没有上过商学院，因此他们没有什么个人经验可以传授。她还认为，此前从事繁忙的工程工作的儿子们需要一点推动来完成商学院申请。她表示：“我在背后督促着他们。”
根据美国研究生入学管理委员会（GMAC）的数据，获得父母经济支持的商学院学员比例从2009年的15%增至2014年的22%的高点。此后这个比例有所下滑，但仍高于金融危机之前的水平，在去年发布的GMAC最新调查中达到18%。
报道称，伴随着“直升机父母”延伸到研究生学习，贷款支付学费的学员比例减少。根据GMAC的数据，2009年有四分之一的学生申请贷款，但到2016年，这个比例降至五分之一。同期获得雇主帮助的人数比例也从大约12%降至8%。
根据GMAC的数据，父母帮助支付商学院学费的现象在东亚和东南亚学员中最多，这些地区的学员有三分之一获得支持，而欧洲学员有30%的学员从父母那里获得经济帮助。
Faith Xu是来自中国北方的独生女，她的父母卖掉家里的房子用部分所得为她支付巴塞罗那IESE商学院的8.8万欧元（约合68万人民币——本网注）学费。27岁的她希望商学院将推进她在科技行业打造职业生涯的理想，在北京完成本科学位后，Faith Xu曾为一家总部位于慕尼黑、在线销售婴儿产品的初创企业工作，她打造了该公司的中文业务，使其成为公司的最大收入来源，公司也为她提供了商业和领导经验。
MBA已经帮助了她的事业：她在亚马逊的领导力发展实习生计划中获得一个名额。她表示：“在我告诉他们时，我不知道我的父母是否理解MBA是什么，但我妈妈说，如果我认为这是正确的事情，他们就会支持我。”
前环境咨询顾问伍拉·林吉的印尼父母为他在德国WHU商学院的学习支付了4.7万欧元的学费和生活费。他的父亲经营一家游泳池和水处理设备公司，拥有伊利诺伊大学的MBA学位。林吉表示：“他总是告诉我，这种教育对我的一生都会非常有价值。”没有父母的支持，他可能会进入家族企业，但如今他希望创建一家科技初创企业。
根据GMAC的数据，略超过10%的美国商学院学员从父母那里获得经济帮助，美国的录取咨询顾问们表示，父母参与度也在上升。
当史黛西·布莱克曼20年前在洛杉矶成立她的MBA录取咨询公司时，她的客户是有意攻读MBA的学员自己。布莱克曼表示，如今父母打来电话咨询的数量大幅增加，一些人甚至还没有先和孩子商量就来联系。
North Star Admissions Consulting总裁凯伦·马克斯表示，随着进入顶级商学院的竞争加剧，很多父母担心子女无法进入自己的母校学习。“他们来找我是因为他们希望自己的孩子像他们一样成功，”她表示，“这是一种传承。”
在纽约，贝克的一个朋友为她的儿子完成MBA课程支付了全部6位数的费用，她的儿子曾经是某家投资公司的一名助理。“他在金融业非常不开心，”她表示，她和丈夫决心让他们的儿子进入一所具有“高知名度”的学校，这样他们在经济上的付出就有价值了。
她表示：“只要父母有可支配收入，他们就会把商学院视为没完没了的养育子女的成本之一。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost