华尔街如何看待Facebook及科技股遭遇抛售？

据路透社报道，美股周一暴跌，道琼斯工业平均指数下跌逾300点，此前有报道称社交媒体公司Facebook(FB)的用户信息被滥用，导致科技股遭遇抛售。
有报道称，曾参与唐纳德-特朗普(Donald Trump)总统竞选活动的政治咨询公司获得了逾5000万Facebook用户的数据访问权限，这引发了市场对数据隐私和安全的广泛担忧。Facebook股价盘中一度大跌7.1%。
该股周一创下自5年来来的最大单日跌幅，较其2月1日触及的历史高点下跌了约13%，进入了所谓的修正区间。
Facebook带动科技股集体下挫：苹果收跌1.53%，谷歌母公司Alphabet收跌3.03%，亚马逊收跌1.7%，微软收跌1.81%，英伟达收跌3.78%，奈飞收跌1.56%，AMD收跌0.35%，英特尔收跌0.66%，美光科技收跌0.73%，特斯拉收跌2.42%。
以下是一些分析师对科技股抛售的观点：
纽约投资公司B.Riley FBR, Inc.首席市场策略师阿特-霍根(Art Hogan)：
“这是科技行业发展势头的问题。上涨的时候表现的非常出色，但在下跌时幅度也很猛烈。所以当它开始回调时，你会看到很多种可能性。”
“这还没有联系到美联储将会采取的行动，他们可能会对利率、对“通俄门”特别检察官穆勒(Mueller)的调查和白宫的混乱做出一些反应。抛开所有这些不谈，这只是对今天的科技行业的一点点压力而已，上述的三点才是主要的罪魁祸首。事实上，科技股的表现要比大盘好的多。”
德克萨斯州奥斯汀市投资公司Per Stirling Capital Management LLC.总监罗伯特-菲普斯(Robert Phipps)：
“大部分的疲软都集中在科技领域。今年科技行业的表现波动非常巨大，在其他行业回调的时候科技行业依然坚挺，所以它需要一些催化剂来进行调整。苹果公司(APPL)宣布，它正在建设生产设施，以为其手机制造屏幕。这影响了那些在海外提供这些技术组件的公司。此外，与Facebook及在特朗普竞选期间的数据滥用的相关负面新闻也此起彼伏。”
“我还认为，人们对俄罗斯的调查机构接近白宫的程度感到紧张。市场对不确定性的憎恶远甚于其他任何东西。白宫也有很多不确定因素，一方面白宫内部混乱，另一方面是特朗普的推文。他在周末的时候像疯了一样。”
纽约投资公司Inverness Counsel, LLC.首席投资策略师蒂姆-格里斯基(Tim Ghriskey)：
“这次抛售源自Facebook的新闻，也许还和对苹果iPhone的需求量的担心有关。欧盟对数字收入征税的提议无疑也加剧了人们对科技行业的担忧。这是一个“聚焦科技行业”之日。由于与选举相联系以及对俄罗斯干预的担忧，Facebook的问题现在被广泛关注。这可能会持续一段时间。但我不认为对互联网更强的监管会成为现实，这将很难执行。”
芝加哥TD Ameritrade(AMTD)高级贸易专家肖恩-克鲁兹(Shawn Cruz)：
“有三件事将在本周上演。我们得到的消息称杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)将作为美联储主席的主持第一次美联储政策会议，我认为很多市场观察家都期待他的言论以及，并预测其会在货币政策的前景上更加强硬。人们希望看到这些预测是如何变化的。”
“其次，G20会议将召开，我预计会有不少贸易和关税相关的头条新闻以及潜在的应对措施将会涌现。如果你获得了头条新闻的主要内容，那么你就会发现工业和材料类股的走势将会发生的变化。”
“Facebook正在审查数据使用不当的问题，这导致很多科技股下跌，因为真的有很多这类公司在使用各种算法来将这些数据用于他们的产品。他们将会对收集到的数据以及如何使用这些数据进行更多的审查。我认为，关于如何使用这些数据还有很多不确定性。”
俄克拉荷马州塔尔萨市投资公司Longbow Asset Management首席执行官杰克-道拉海迪(Jake Dollarhide)：
“有人认为，政府可能会试图规范科技行业。你会发现一个滑坡效应。如果你对Facebook进行监管，那么说不定就会产生多米诺效应。下一个受监管者也许是谷歌或者优步 ?”
“怎么样才能阻止政府染指这些领域呢？人们现在认为，科技行业的增长速度是没有上限的。今天，人们开始质疑这一点。今天的这种情况未来是否会再次上演？”
费城投资公司Janney Montgomercy Scott, LLC. 首席投资策略师马克-卢基尼(Mark Luschini)：
“本周我们将召开联邦公开市场委员会会议，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将第一次主持会议。有人认为，他们可能会重新配置利率点阵图，以表明更加强硬的立场。市场可能会试图稍作调整以适应这一点。”
“另外，科技股的上涨一直在推动市场，因为它们占据了标普500指数的25％，而且它们显然也是纳斯达克指数创出历史新高的主要功臣。如果他们开始衰退，那么投资者可能会疑惑什么行业可以成为新的领头羊以继续领导牛市的前进。
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