Facebook 陷用户信息泄露丑闻

今年年初时，扎克伯格曾写下决心书，说道：“2018年的目标是修复Facebook。”但是事实证明，过去一年这家全球最大的社交媒体公司与大选、虚假新闻扯不清的麻烦并没有就此打住，反而是进一步发酵了。
Facebook上周五承认，一家名为CambridgeAnalytica的数据分析公司违规获得了5000万Facebook用户的信息，这起事件可能成为史上最大规模的信息泄露案之一。
批评人士认为，Facebook在两天前就发现了信息数据被滥用的情况，但并未采取足够的措施防止用户信息被进一步利用，因此公司并没有把用户的个人隐私放在首要利益考虑。
纽约大学互动媒体艺术和商业教授ChristianGrewell对第一财经记者表示：“那些用户虽然可能允许企业进入自己的数据，但是很显然他们并不是自愿的。所以很难定义数据泄露的边界。”他还表示，Facebook对用户数据保护的根本问题取决于第三方挖掘用户数据的成本。
Facebook的高层已出面为公司的数据安全进行辩护。Facebook高管AndrewBosworth在Twitter上写道：“这绝对不是一起用户信息泄露案。用户自愿选择向第三方APP共享信息等资源，如果第三方APP没有遵守协议规定，那是它们违反了规定。”
Facebook最新的用户信息侵犯事件被曝光也引起了人们对于数据安全新的担忧。最大的问题是，Facebook是否为个人隐私设置了足够高的护栏，来保护用户的信息安全？比如对于用户敏感信息分享的授权，以及对于第三方开发者使用数据的开放性和可见度的授权等等。
针对上述问题，Facebook并未给出具体的回答。公司仅表示：“已经提升了发现和阻止第三方软件开发者违规行为的能力。”此外，Facebook还表示，将不会再让开发者使用Facebook的登录工具窥探用户以及用户好友名单的信息。
但这又引发了另一问题的讨论。为何科技公司总是在用户信息遭到侵犯之后才会采取行动？在大多数情况下，科技公司更多的是推卸和逃避责任。比如在这起事件中，Facebook就将责任完全推给那家数据分析公司。
宾州大学数据安全专家ShyamSundar教授对第一财经记者表示：“谷歌或者Facebook这些科技巨头，允许第三方开发者通过收集用户信息，并向用户提供精准化的服务或者内容。尽管用户可能越来越希望收到精准的服务或内容的推送，但是他们不愿意以牺牲自己隐私为代价。”
他还指出，这背后更大的隐患是广告商或者服务的提供者的身份被隐匿了。“这意味着，当科技巨头了解到越来越多用户信息的时候，却对使用他们的软件和技术，通过他们的渠道向用户提供服务的人的信息知之甚少。这就形成了信息的不对称，也是造成政治营销和虚假新闻的源头。”
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