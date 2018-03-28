美国邪教大师落网:自称超级天才 控制多名性奴

美国又一个邪教教主落网！据美联社报道，邪教首脑基思·拉尼埃（如图）26日在墨西哥被捕并被遣返回得克萨斯州。拉尼埃是所谓“自助组织”Nxivm的领袖，他被指对女性成员“洗脑”，在她们身上烙印自己名字的首字母，并称“进步”的最佳方式就是成为受主人控制的性奴。
据报道，拉尼埃在Nxivm内部被称为“先锋”。该组织内的女性成员常被迫与拉尼埃发生性关系，为他处理杂务，且被告知不能对外透露这些秘密行为。美国《纽约时报》去年10月曾揭露Nxivm的种种劣行。在“入会仪式”上，新成员赤身裸体被按压在一张按摩床上，“主人”则引导她们宣读“誓词”：“请赐予我烙印，此为吾之荣耀。”随后，工作人员在女性的腹部烙上5厘米见方的“印记”，即拉尼埃名字的首字母缩写。整个“手术”持续半小时左右，全程录影。有受害者说，当时的空气中弥漫着皮肤烧焦的气味，其间不少女性感到几乎痛不欲生。而很多人最初以为自己加入的是一个旨在赋予女性权利的秘密姐妹会。
这个秘密邪教组织内部呈现“金字塔”结构，由拉尼埃提拔官员充当“主人”，后者再继续发展下线，不断招募新的“奴隶”。据媒体披露，Nxivm拥有许多洗脑手段，比如在培训期要求成员早晚“打卡”向主人问候等。对于不服管教的成员，该组织会要求她们戴上仿造的奶牛乳房作为羞辱。由于拉尼埃偏好身材极瘦的女子，所以成员们被命令严格控制饮食，一直瘦到满足其变态的审美要求。《纽约时报》称，这些陷入魔窟的女性很难脱身，也难以对外求助。因为在入会初始，她们要上交大量“担保物”，如裸照、个人财务信息或者自己深藏心底的各类“丑事”，而邪教则借此不断对她们进行剥削和勒索。
美国《滚石》杂志称，现年57岁的拉尼埃早年曾经营企业，后因涉嫌“金字塔骗局”遭调查。上世纪90年代，拉尼埃将自己包装成“人类心理动力学大师”、一位在多个领域均有建树的“超级天才”。他鼓吹说自己1岁可流利交谈，2岁识文断字，19小时自学完高中数学课程等。1998年，拉尼埃与一名自诩“人类潜能专家”的前精神科护士联合创办Nxivm，以“引领人类进化新纪元”的幌子广泛吸收成员，并提供价格昂贵的“潜能培训”，为期数日的课程收费高达7500美元。《纽约时报》称，自上世纪90年代末以来，Nxivm吸纳成员约1.6万人，在美国各地、加拿大和墨西哥设有分支机构。一些“铁粉”为追随“大师”足迹甚至不惜抛家舍业，在其信徒中更不乏社会精英人士。还有媒体透露，Nxivm曾从著名企业财团的继承人手中攫取上亿财富。
近年来，美国媒体开始陆续曝光拉尼埃及Nxivm的各种伤天害理行为，纽约州地方和联邦执法部门也陆续介入调查。《纽约时报》报道刊登后，拉尼埃于去年年底潜逃出境。警方在墨西哥著名旅游城市找到拉尼埃时，他正和多名女性共同居住在高档住宅内。目前拉尼埃面临性贩卖、创建秘密社团等多项指控，他于当地时间27日出庭受审。
“大师”此前一直对“烙字”等行为矢口否认。Nxivm也将自身标榜为一个“互助机构”，不承认是邪教。该机构此前还曾痛斥媒体的报道是“一派胡言”“入会的女性明明都十分开心”。有媒体称，Nxivm在过去几年曾对多名记者和爆料人提起诉讼。2014年，纽约州某记者就因对该组织进行报道“被迫休假”。在之后很长一段时间内，很少有人愿意触碰有关Nxivm的话题。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost