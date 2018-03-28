泰国政府批准新高铁计划 日中欧或将展开订单争夺

泰国政府27日在内阁会议上批准了连接位于首都曼谷近郊等地三座国际机场的高速铁路计划。此举旨在完善贯通曼谷东部高科技产业集聚地“东部经济走廊”的基础设施，同时促进海外对走廊的投资。日本共同社3月27日报道，据悉，日本、中国、法国、德国等国企业对该计划表示兴趣，今后可能展开激烈的订单争夺。
据泰国媒体等报道，高铁将连接位于曼谷近郊的廊曼及素万那普两座国际机场与罗勇府乌塔堡国际机场，全长约220公里。最高时速设想为时速250公里。建设费达2000亿泰珠（约合人民币400亿元）。作为利用民间资金的官民合作（PPP）项目，将在实施国际招标之后，力争2022至2023年通车。
泰国政府将曼谷东部的北柳、春武里和罗勇三府等指定为东部经济走廊地区。泰方将此定位为经济发展的起爆剂，正致力于招揽以日企为首的最尖端外企。通过提高上述三座机场的连接性，便利度将得到进一步提升。此外还有未来使高铁延伸至柬埔寨边境附近的计划。
有关泰国国内的高铁计划，连接曼谷和北部城市清迈的路线已经确认引进日本新干线方式。曼谷至东北部城市呵叻约250公里的路线正在与中国合作推进。
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