韩媒称韩政府对萨德态度消极 放任民众阻拦施工

韩媒称，“萨德”反导系统虽然已经在韩国庆尚北道星州完成临时部署，但还需经过后期工程才能投入正常运用。由于反对部署“萨德”的团体和部分当地居民一直挡住入口，工程所需的建筑材料和设备无法进入基地，后期工程从2017年9月起，实际上已经处于中断的状态。
据韩国《亚洲经济》网站3月27日报道，韩美军方2016年9月商定在庆尚北道星州高尔夫球场部署“萨德”系统，2017年9月，“萨德”发射架全数进入基地，但那之后，就再也没能进行后续施工。驻韩美军相关人士称，韩国政府似乎搁置了“萨德”部署问题。
报道称，对于当地居民的阻拦，警方基本处于放任状态，相关人士称，虽然要应对示威行为，但尽量不刺激到居民是原则。“萨德”基地附近部署的警力规模也大幅缩小。2017年9月时，基地前有4个中队300多名警察维持秩序，但现在只剩下1个中队80多人，在距离基地4公里的地方待命。
报道称，驻韩美军现在正使用“野战”的方式在运用“萨德”装备。基地还没有连接供电线路，驻韩美军只能依靠直升机空投的燃料临时启动发电机，生产“萨德”运用所需的电力。由于入口被堵，连美军士兵也只能乘坐直升机出入基地。放置弹道弹阻击导弹发射架等装备的金属垫板还未加固，基地的道路也还没能铺设，而这些都是“萨德”系统正常运用所必需的工程。
此前，韩国政府表示要对基地进行的一般环评工作也从2017年10月起就基本处于中断状态。
有专家称，韩国政府是因为顾及到中国等方面才在“萨德”部署问题上表现消极。
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