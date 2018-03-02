白宫美女主管说错话辞职？外媒:特朗普骂她太笨

当地时间2月28日，经美国白宫证实，现年29岁的白宫美女主管霍普·希克斯（Hope Hicks）将辞去白宫通讯主任一职，该消息一出，立刻引发媒体关注与外界热议。外媒消息称，希克斯因说错话而离职。
据《每日邮报》报道，2月27日上午，霍普·希克斯就“通俄”调查接受了美国众议院情报委员会长达9个小时的闭门问询。期间，希克斯告诉委员会成员，她曾为总统特朗普说过“善意的谎言”。媒体报道称，也是因为这个原因，令特朗普大怒，并严厉地训斥了希克斯。28日，希克斯宣布了辞职的消息。
CNN记者伯内特（Erin Burnett）称，就在希克斯接受问询后，总统特朗普大怒，并质问她“怎么会这么笨”。伯内特援引消息人士的话透露，希克斯的离开也将为特朗普内部核心团队留下一个巨大的漏洞。伯内特表示，“显然，这是希克斯的最后一根稻草” 。
共和党人汤姆·鲁尼（Tom Rooney）在接受CBS（哥伦比亚广播公司）采访时指出，此次针对希克斯的问询就是一个“陷阱”，“他们（众议院情报委员会）为她（霍普·希克斯）设计了一个陷阱，她跳进去没能出来。这完全是不公平的。”
而白宫发言人吉德利（Hogan Gidley）随后指出， 有关特朗普指责希克斯的报道不实。
希克斯宣布辞职之后，包括总统特朗普在内的众多白宫官员均对希克斯的离开表达了不舍之情。特朗普在一份声明赞扬了这位忠实的女助理，他说，“霍普十分优秀，过去的三年里工作也很出色”，“她是一个既聪明又有想法的人，是一个真正出色的人。我会想念她在我身边担任助手的日子，但她想要寻求其他机会，我也完全能够理解。我相信我们将来会再度合作”。
特朗普的女儿伊万卡在推特上写道，“希克斯被所有认识她的人所爱戴和敬佩。怀着沉重的心情和巨大的感激之情，我祝愿她未来一切都好”。
总统顾问凯莉恩·康威（Kellyanne Conway）在推特上表示，“我爱你，会想念你的，霍普·希克斯”。
第一夫人梅拉尼娅的通讯联络主管，也是希克斯的对手斯蒂芬妮·格里沙姆（Stephanie Grisham）也在推特表达她的良好祝愿，“希望希克斯一切都好！看到她走很难过，（她是一个）专业，冷静，有才华， 也最有幽默感的人”。
白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）说，“没有人能填补希克斯职位的空缺，没有人能取代希克斯，她是我见过最有天分和能力的人，没有了她在，工作也会变得有些不同”。
1988年出生的霍普·希克斯，在正式涉足政坛前是一名女模特儿，此前毫无政治经验，她是在参与特朗普竞选团队后才开始涉足美国政坛。霍普·希克斯曾在唐纳德·特朗普2016年美国总统大选竞选团队中担任新闻秘书。2017年9月，霍普·希克斯被特朗普正式任命为白宫通讯主任，成为白宫最年轻的高级官员之一，她也是少数几名从总统竞选开始至今一直为特朗普工作的助手。被称为美国总统特朗普内阁任期最长、关系最为亲密的助手之一。
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