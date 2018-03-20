英媒评述印度成亚投行最大借款国：加入者都能受益

英媒称，印度已经成为了由中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行（亚投行）最大的受益者，在成立的头两年里，亚投行批准了43亿美元的贷款，用于为亚洲各地的基础设施项目提供资金，其中四分之一——超过10亿美元的资金将用于印度基础设施建设计划。
据英国《金融时报》网站3月19日报道，曾担任英国内阁大臣、现任亚投行副行长的丹尼·亚历山大称：“这是一家有84个成员国的多边银行，印度是最大的借款国，我们在印度的投资比在其他任何国家的投资都多，我们在印度做事的步伐之快和涉及范围之广非常令人鼓舞。这表明，无论外交关系如何，亚洲任何一个国家都能够参与亚投行的工作并从中受益。”
报道称，英国是七国集团（G7）中首个加入亚投行的成员国，法国和德国在内的美国其他盟友也陆续加入了亚投行，到最后G7集团中拒绝加入亚投行的只剩美国和日本，而印度是亚投行的早期支持者。
“印度需要融资，因此加入了亚投行，”布鲁金斯学会印度中心研究员德鲁瓦·贾伊尚卡尔说。
报道称，亚投行聚焦印度基础设施中的两个领域：电力和交通，但它并没有投资像大型太阳能发电场这样的计划，而是决定将重点放在一些有时被忽视的领域。例如，在泰米尔纳德邦，亚投行提供了1亿美元贷款建造输电线路。
“我们对可再生能源和能效项目尤其感兴趣，”亚投行负责战略的副行长约阿希姆·冯阿姆斯贝格不久前在新德里表示，“但我们也必须确保，我们投资的项目和公司本身是可持续的，我们投入的资金要在相关的领域确实发挥作用。”
报道称，亚投行成立旨在推动亚洲地区的基础设施建设，满足相关的投资需求，它是一个开放和包容的多边开发机构。
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