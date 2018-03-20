G20财长会将围攻美钢铝关税 忧保护主义或损害经济前景

外媒称，二十国集团（G20）财长和央行行长本周将在布宜诺斯艾利斯召开会议，他们原本计划聚焦自动化时代的劳动力以及如何增加基础设施投资等话题。然而现在，他们的注意力已经转向美国的钢铝关税举措。G20成员国在全球经济体量中的比重达到80%。
据美国《华尔街日报》网站3月19日报道，美国希望将会议日程重点放在其对中国的担忧上。然而今年会议料将出现全球许多国家尝试向美国施压的情形，法国、德国和巴西官员均将美国最近的关税举动作为讨论的一个焦点。
巴西财政部一位高官在布宜诺斯艾利斯接受电话采访时表示，所有人对可能爆发贸易战都感到非常担忧。他表示，巴西打算强调保护主义是全球经济前景面临的一个风险因素，并称多数国家都认同这一观点。
德国财长奥拉夫·朔尔茨在前往阿根廷的途中表示，G20会议是贸易讨论的合适场合。他认为全球经济正在协同增长，应该保持团结，自由贸易是经济增长非常重要的一个源头。他表示，当然必须讨论保护主义问题。
法国财长布鲁诺·勒梅尔也持相似立场，称法国不支持保护主义，欧洲必须团结起来，坚决回应作为贸易伙伴和盟友的美国最近的决定。
不过，阿根廷并不希望贸易问题进入今年G20会议的讨论日程，其中一个原因是阿根廷也在与美国就获得关税豁免进行谈判，处境非常微妙。
另据路透社布宜诺斯艾利斯3月18日报道，在经济增长走强的背景下，对美中可能爆发贸易战的担忧和对美国总统特朗普加征钢铝关税的失望可能将主导本周的G20财长会议。
美国财政部长史蒂文·姆努钦18日抵达布宜诺斯艾利斯，准备参加为期两天的G20财长会议，面对G20伙伴的广泛批评，他将不得不为特朗普的贸易计划进行辩护。
美国计划于3月23日开始对钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，对此，贸易伙伴们担心，特朗普将要兑现他的威胁言论，即废除几十年来基于世界贸易组织规则的贸易体系，以实现美国的单边行动。
作为美国知识产权调查的一部分，正在考虑中的更广泛的对华关税和投资限制使人们担心，报复措施可能会严重影响全球贸易，并阻碍自G20在2008年金融危机期间成立以来最强劲的全球增长。
路透社上周报道说，特朗普政府正在考虑对每年约600亿美元的中国信息技术、电信和消费产品征收惩罚性关税。
包括东道国阿根廷和德国的财政部长在内的数位G20官员表示，他们将会坚决维护G20公报强调“基于规则的国际贸易体系的关键作用”的措辞。
路透社得到的一份G20会议公报草稿中就包含了这一说法，草稿同时还补充说：“我们注意到双边、区域和有限多边协议开放、透明、包容和与世贸组织保持一致的重要性，并致力确保它们能对多边贸易协定起到补充作用。”
德国财长朔尔茨18日警告说，保护主义可能损害未来的经济前景，并表示德国将继续劝阻美国不要征收拟定的钢铝关税。
一位欧洲的G20官员对路透社说，欧盟迫切希望避免被视为在美中之间的任何争端中偏袒一方，并敦促特朗普政府与北京直接谈判来解决这些问题。
不过德国总理默克尔18日强调了多边主义的重要性，并表示要在G20框架内解决全球钢铁产能过剩问题。
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