国际民调称年薪9.5万美元人最快乐 女生要求更高

据BBC报道，金钱可否买得到快乐呢？美国普渡大学的研究人员说，当然可以了。不过，世界各地快乐的价格都不一样，有时候赚太多，反而会有“副作用”。
安德鲁？杰布（Andrew Jebb）领导的盖洛普国际民调，访问了全球170万人，计算出“最快乐年薪”。研究人员发现，国际上来看，年薪9.5万美元的人最快乐，其“生活满足度”最高。
“生活满足度”是一项整体评估，计算方式包括受访者会否有更远大的目标推动，或是容易与他人比较等等。但是，研究团队发现，收入上升到某一个点，生活满足程度会开始逐步下跌。学者认为这种副作用，是满足基本生活所需后，所产生的社会阶级疑虑。人们会开始与他人比较，令自己变得没有那么快乐。
研究团队发现，“财政快乐”的指标在不同的地区均有所不同，愈富有的地方需要愈多钱换取快乐，例如西欧与斯堪的纳维亚地区，“最快乐年薪”是10万美元；北美洲也需要10.5万美元。而快乐“最昂贵”的地方是澳大利亚与新西兰，以及中东地区，分别要年薪12.5万美元和11.5万美元，远高于拉丁美洲只需3.5万美元。
研究人员还发现，这个快乐年薪门槛与教育程度、性别有关系。全球来说，男生最快乐的年薪是9万美元，女生是10万美元。
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