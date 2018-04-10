多国多项经济数据疲软 全球经济增长出现“裂缝”

美媒称，疲于应付科技股大跌和贸易战威胁的股市投资者，正开始重新评估股市强劲反弹的一个基本前提——全球经济增长正处在摆脱长期疲软的边缘。
据美国《华尔街日报》网站4月8日报道，在后危机时代，全球主要经济体多年来一直增长乏力，其间美国看起来常常是唯一的亮点。不过去年全球主要经济体开始集体复苏。据国际货币基金组织估计，2017年全球产出增长3.7%，增速比2016年高出0.5个百分点。海外经济增长的加速给投资者带来了希望，认为长期牛市可能会持续下去，即便美国的经济扩张已经进入了后期阶段。
报道称，不过最近，全球经济复苏却有些单调乏味。在美国，衡量制造业和服务业活动的指标一直在回落。零售额连续3个月下降，年初建筑支出有所减速，汽车销售在很大程度上停滞不前。政府6日公布的数据显示，美国上个月创造的就业机会急剧减少，扭转了劳动力市场近期的一些势头。
报道称，施蒂费尔-尼古劳斯公司的首席经济学家林赛·皮埃格扎表示：“在这次复苏中，我们真的没什么值得大书特书的。总是有这样的迹象表明，我们正艰难地踩水，以维持目前较为温和的增长步伐。”
报道称，随着特朗普政府日益向贸易保护主义倾斜，而中国誓言要进行报复，投资者信心一直在下滑，这引发了人们对贸易争端将削弱经济增长的担忧。
在人们对贸易战的担忧再度升温后，6日道琼斯工业平均指数下跌2.3%。在截至4月6日的一周里，这项蓝筹股指数下跌0.7%，比1月26日达到的创纪录高点下跌了超过10%。
报道称，其他金融市场的反应也表明，投资者开始对经济持更为悲观的态度。美国短期国债和长期国债之间的收益率差异——它往往会随着经济前景的好坏而扩大或收缩——最近降到了10多年来的最低水平。铜也是一种趋向于和经济增长前景同步波动的大宗商品，今年到目前为止其价格已下跌6.9%。像卡特彼勒公司和波音公司之类的大型工业股近来的表现逊于大盘，这既反映出投资者担心贸易战可能对其产生冲击，也反映出这些公司有增长放缓的迹象。
报道称，在德国，2月的工业产出出人意料地下降了1.6%。花旗银行集团的经济学家6日称，这一数字令人“感到震惊”。作为欧元区最大的经济体，德国的商业和经济信心调查表明，经济增长预期有所恶化。与此同时，日本多年来的货币刺激政策仅导致经济增速的小幅回升。
据贝斯波克投资集团称，今年3月，在亚洲和欧洲下跌的带动下，30个国家中有21个国家的制造业活动环比出现下降。尽管人们并不担心马上会出现全球经济衰退，但不那么出色的经济数据正迫使投资者考虑全球经济增长可能会转变成同步停滞。
报道称，安联首席经济顾问穆罕默德·埃里安说：“没有任何积极的迹象表明同步增长会加速。”
花旗集团6日公布的全球经济意外指数自去年8月以来首次跌破零，这表明经济数据总体上未能达到经济学家的预期。一些人正在下调他们的预期：摩根大通公司的经济学家5日将他们对今年前3个月的全球经济增长预测下调0.1个百分点至3.3%。
不过报道称，许多投资者仍然看好全球经济增长，美国企业的收益依然强劲。据金融数据软件公司称，在今年前3个月里，标准普尔500指数成分股企业的收入增长预计达到17%，而此前它们刚刚实现了自2011年下半年以来最快的四季度利润增长。
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