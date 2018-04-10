美媒揭秘新加坡如何拥有东南亚最强海空军

美国商业内幕网站4月8日发表本·布莱姆洛的文章《一个小的城市国家是如何成为拥有东南亚最好空军和海军的军事大国的》称，想到世界上军事最强大的国家时，美国、俄罗斯、中国和英国这样的大国就会进入脑海。在亚洲——尤其是东南亚——中国、印度尼西亚、越南和泰国通常都会被人提及。
但是，一个小小的城市岛国却拥有该地区最精锐的空军和海军力量，而且被人们认为处于全球军力强国的行列：它就是人口只有500万的新加坡。
新加坡空军拥有60架F-16C/D战斗机和40架专为新加坡空军设计的F-15SG战斗机。他们还拥有20架AH-64D“长弓阿帕奇”直升机，这是目前最好的武装直升机之一。
新加坡海军拥有六艘可畏级隐形护卫舰，这是法国拉斐特级护卫舰的新加坡制造版本；多艘正在服役和制造的高端潜艇以及五艘坚忍级坦克登陆舰。
与地区对手相比，新加坡陆军规模很小，只有7.2万名现役军人。但它拥有一些最好的装备，其中许多是由国内企业完全自主制造或改进的。
这其中包括“豹”2SG主战坦克、Bionix步兵战车和“特拉克斯”装甲车。新加坡还实行强制兵役制度，能在需要时迅速动员军队参战。
所有这些装备不出意料都很昂贵。尽管面积小，新加坡还是设法成为一个全球经济和军事强国。
去年，《环球金融》杂志按照人均GDP将新加坡列为世界第四富国，它能在这一榜单上保持前列数十年。
这个城市国家的国防预算一直很高，通常占国内生产总值的3%至4%左右，以往曾一度高达5%。今年的军事预算为112亿美元，占新加坡年度预算的18%。
但是，在技术和装备领域真正将新加坡与邻国区分开的，是它打造了一支一体化的战斗力量。
战略与国际问题研究中心东南亚研究副主任布莱恩·哈丁对商业内幕网站记者说：“他们不仅有高端装备，而且还知道如何以高水准使用装备。与东南亚其他所有国家相反，它形成了一个整体。”
哈丁说：“他们重点确保系统共同发挥作用，让各兵种之间具有互操作性。”
但是，新加坡军事确实存在一个大问题——地理位置。在这个岛上没有足够的空间训练其作战部队。
兰德公司亚太政策中心副主任斯科特·哈罗德说：“如果你驾驶一架战斗机以每小时300或400英里（1英里约合1.6千米）的速度起飞，你很快就会飞出新加坡领空。”
于是，新加坡将一些士兵和许多装备派往海外。其军队在美国、澳大利亚、文莱和新西兰等地方都拥有人员和空军中队。尽管这些部署的主要目的是训练，但也的确提供了另一个优势——进行有效反击的能力。
新加坡拉惹勒南国际研究院海事安全项目研究员高瑞连说：“向海外部署人力和资产的想法……也提供了一种嵌入式增援和一种安全保障形式，以免部署在新加坡内部的军队在敌人的攻击下全军覆没。”
新加坡仍保持谨慎。新加坡一直支持美军在该地区的存在，也让一些国家感到不满。
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