印度对中国五氧化二磷征反倾销税 征收期为五年

印媒称，印度税务部门对从中国进口的一种化学品征收反倾销税，以保护国内制造商。
据印度报业托拉斯网站4月8日报道，根据印度消费税和海关中央委员会的通知，对从中国进口的五氧化二磷征收反倾销税，征收期为五年。
五氧化二磷是一种强效干燥剂和脱水剂，也是化工业的有用基材和试剂。
报道称，根据印度桑迪亚染料与化学品公司的诉讼，反倾销和联合关税总局对这种化学品的进口展开了调查，以确定这些进口是否损害了这种化学品的国内制造商。
报道称，这项调查旨在确定所谓倾销的“存在、程度和影响”，并就反倾销税的数额提出建议。如果征收这一关税，将足以解除对印度国内行业的伤害。
报道称，反倾销和联合关税总局在调查后认为，这种化学品以低于正常的价格出口到印度，国内行业由于进口倾销而受到了重大伤害。
根据该局的建议，税收部门决定对从中国进口的五氧化二磷征收反倾销税。
印媒称，世界多国都在着手进行反倾销调查，以确定国内行业是否受到低成本进口商品涌入的影响。作为反倾销措施，它们根据多边的世贸组织规定对进口商品征收关税。
报道还表示，采取反倾销措施是为了确保公平贸易，并为国内行业提供一个公平的竞争环境，不是为了限制进口或无故提高这种产品的成本。
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