美国女子不知针断在腰椎忍痛14年 今拔不拔都瘫痪

据英国《每日邮报》3月29日报道，美国女子艾米·布赖特今年41岁，生了六个孩子。2003年，她在佛罗里达州杰克逊维尔一家医院生老六时，医生为她做了剖腹产。两个月后，她的背部开始莫名地剧烈疼痛，这一痛就痛了14年，直到去年秋天在做一次 CT 检查时才发现了疼痛的元凶：一截断在腰椎里长达3厘米的针头。
噩梦初醒，艾米在回忆14年被疼痛煎熬的日子时说，如今明白了每次动一下身体或者走路弯腰睡觉时为什么会那么痛，那是针头在脊椎里移动，这么多年，这截针头给脊椎带来了多少疤痕组织，而这些组织不断压迫神经，导致她左腿行走困难，时不时有灼痛从腿肚子到脚上窜来窜去。
在这14年里，艾米看了好几个医生，但最后都被止疼药、肌肉放松药和其它药品打发了。终于，去年，有医生给出了初步的诊断，认为可能是坐骨神经痛，于是为艾米做一次CT检查以进一步核实。没想到，CT扫描结果出来后让医生大吃一惊。“我感到愤怒、沮丧和害怕。”艾米说。
如今，艾米请了律师帮助打这场官司。律师在咨询过相关专家后说，艾米当年剖腹产时，医生为她做腰部麻醉。这类针头一般在9到10厘米，那家医院肯定知道针头断在艾米的腰椎里，但却什么都没做。如果当时发现针头断掉并将其取出，也不会造成现在广泛的神经损伤，导致左腿行动受限。专家们还说，如果现在把针头取出来，那艾米将会永久瘫痪；而如果不取，结果仍然是瘫痪，只不过是时间问题。看来，艾米的余生只能用药物和理疗来减轻疼痛和神经的损伤。
艾米说，她现在不敢想未来的事情，也不知道未来在哪里，她甚至不敢将这件事情告诉她最小的儿子。在接下来的日子里，她将与律师一起向法院提起诉讼，指控那家医院犯有欺诈和玩忽职守罪，并寻求经济赔偿。
据了解，涉事医院自2005年以来已经因医疗纠纷或事故被14次告上法庭，至少有3人获得了赔偿，每人大约得到100万美元左右。
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