新航引入超长途客机　年底推全球最长直航班次新加坡20小时到纽约

新加坡航空公司（新航）准备在本年底开办新加坡到纽约的直航班次，并向飞机制造商空中巴士（Airbus）购入多架主打超长飞行距离的客机。
新航班将采用空中巴士A350-900ULR（Ultra Long-Range，超长途）型客机，飞行时间大约20小时。
过往新航曾经开办由新加坡直飞新泽西州纽瓦克的航线，但当时这段长逾1.5万公里的航程被批评效率欠佳，结果该航线在2013年取消。
今次新航决定卷土重来，向空中巴士引入7架A350-900ULR客机。
这款飞机周一（23日）于法国图卢兹（Toulouse）厂房完成组装后首次试飞，它将可以不停站地飞行近1.8万公里，比一般A350型的标准飞行距离多约2900公里。
由于飞行距离非常长，所需燃料亦要增加，因此新航在考虑最大起飞重量需要就载客量作出妥协，预计航机的座位数目远比旗下A350-900的253个座位为少，不过亦因此扩阔了客舱空间，让乘客感到更加舒适。
目前全球最长的直航纪录由澳洲航空（Qantas）保持，它旗下的波音787-9“梦幻客机”（Dreamliner）以17小时由澳洲珀斯直飞英国伦敦。
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