美陆军优化训练：将士兵打造成“武器” 剑指未来战场

美国《军队时报》网站4月9日发表题为《更健康更致命的士兵：美国陆军计划如何为未来的战争做好准备》的报道称，美国军方高级领导人在3月底表示，美国陆军正重塑自己以适应21世纪。
在亚拉巴马州亨茨维尔举行的美国陆军协会（AUSA）全球力量研讨会上，美国陆军提出将在未来10年给陆军配备新的车辆、飞机、装备和其他技术。
在会场之外，美国陆军领导人还表达了他们对另一项努力的支持：重新思考将士兵当作武器一样培养和维护的做法，转而将他们视为准备参加高强度作战的精英运动员。
美国陆军部副部长瑞安·麦卡锡说：“我们需要像对待职业运动员一样对待士兵。他们受伤了，就给他们进行核磁共振检查。要不然的话，给他们吃四个月的止疼片，情况只会越来越糟糕。”
为了解决缺乏体能、缺乏纪律、治疗费用高昂的慢性损伤等问题，美国陆军正考虑延长入伍训练的时间，同时改进陆军培养和测试“体能战备”的方式。
美国“初始军事训练中心”（CIMT）于今年2月迈出了第一步，在位于南卡罗来纳州杰克逊堡的美国陆军第一大训练基地公布了全面修改后的入伍训练教学大纲。
据CIMT指挥官马尔科姆·弗罗斯特少将说，其目标是强化每周从训练中心毕业的约1200名新兵的体能和纪律，然后再让他们接受针对具体岗位的训练。
一项针对该基地的2.7万人以及作战部队领导人的调查发现，士兵们在被分配到自己的第一支部队之前并没有做好充分准备。
弗罗斯特说：“排在第一位的是纪律……领导人所看到的情况是，总的来说，他们认为新兵的权利意识太重、质疑合法命令、不听从指令。军士和军官的‘哥们儿’意识太重。”
新兵也不熟悉如何用无线电设备呼叫支援，不能熟练使用步枪上的机械瞄具，而且对美国陆军的历史知之甚少。
为了解决体能问题，新的教学大纲要求士兵们在三项陆军体能测试中均得到60分以上，高于之前的每项不低于50分的要求。
学员们在入伍的最初几周还要参加更多操练和仪式，通过全天的列队行军来磨练他们的技能，并用一场比赛来结束训练。
此外，基础训练现在还包含了三场野战训练演习，代号分别为“榔头”“铁砧”和“锻炉”。加上体能测试和全营作战竞赛，新兵们在过去几周学习的每一项战士任务和作战操练也将接受测试。
领导人们说，新教学大纲的内容排得满满的，所增加的几周时间将不但用来优化士兵的技能，而且将用来调整随时准备立即部署的士兵们的心态和习惯。
在过去十年的大部分时间里，陆军一直在努力建立一套职业体能测试体系。如果把入伍必需的“职业体能评估测试”（OPAT）以及“陆军作战战备测试”（ACRT）和“士兵战备测试”（SRT）这两个处于不同研究阶段的试点项目计算在内的话，那么它现在已经有了三项测试。
美国陆军司令部司令罗伯特·艾布拉姆斯上将3月26日对记者说，OPAT的早期数据看起来不错，被要求在基础训练之前接受测试的士兵们的减员情况减少了。
根据研究，整体健康水平的提高能够降低受伤率，为陆军节省用于治疗伤员和弥补兵员损失的时间和资源。
艾布拉姆斯说，得到专职力量教练和其他专业人士帮助的士兵取得的成绩最好是不足为奇的。
他说：“因骨骼肌肉损伤无法部署的士兵减少了约25%。”
他表示：“因此，如果他们受伤或曾经受伤，由于拥有了嵌入式医疗能力，我们能够迅速地让他们重返战斗，并由专职的力量和体能教练来设计他们的训练计划。”
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