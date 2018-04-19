美媒：太阳能电池板后，中国又“捧红”这一清洁能源产品

美媒称，现在，人们或多或少地认为太阳能电池板越来越便宜，这很大程度上归功于中国。中国没有胡乱地使用税收减免、信贷和“市场机制”，而是将大量资金投入到生产补贴中，努力扩大了这个行业。现在有证据表明，中国正在为另一个关键的清洁能源产品做同样的事情：电动大巴。
据美国《沃克斯》杂志网站4月17日报道，中国的太阳能生产降低了太阳能板的成本，实际上，中国自愿承担了将太阳能电池板推向快速增长的“S曲线”的成本，这一战略将极大地惠及中国乃至全球，而电动大巴对于清洁能源转型非常重要。
报道称，原因有很多，最重要的是柴油污染在世界各地都是祸害，而电动大巴则不会排放污染物。此外，公共汽车在固定且可预测的路线上行驶，因此是电气化的良好候选者，电动大巴比其他竞争对手更安静、更宽敞、更高科技。
报道称，但它们仍然是一项新兴技术；尚未爬上“S曲线”的陡峭上坡。对于市县主管部门来说，在电动大巴与柴油或天然气大巴之间做出抉择仍然非常艰难，其中涉及基础设施、互通性以及对许多人来说仍然陌生的生命周期分析等。因此，这个市场需要极大的推动力才能真正启动起来，看起来中国正在提供这种推动力。
报道称，在21世纪10年代初，中国大城市深圳深陷柴油污染中，尽管公交车仅占城市车辆的0.5％，但它们却造成了20％的空气污染。正如世界资源研究所所述，深圳将公交车电气化，共计1.6万辆，仅用了短短几年时间。深圳现在拥有世界上最大的电动公交车队。
2013年，中国仅拥有1700辆电动大巴，快速扩张的城市化不能继续依赖柴油公交，以免使已经严重的空气污染问题雪上加霜。因此电动公交产业得以重视，得到了巨额资金扶持。在接下来的4年内，中国为超过35万电动大巴的购买提供补贴。电动大巴和混合动力电动大巴从全国每年公交销售额的0.6％上升到2017年的22％，现在占全国公交车队总数的17％。
据彭博新能源财经估计，全球城市运营着大约38.5万辆电动大巴（占全球公交车队的13％），其中99％（几乎全部）都在中国。在几年时间里，中国已把电动公交从一个小众产品变身为在全球市场占相当大一部分的产品，而且成本已经在下降。
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