美国为何总是轰炸其它国家?孩子们问懵白宫发言人

4月26日是美国人的“带孩子上班日”。白宫惯例邀请了媒体工作者的孩子们来白宫一日游。
白宫发言人萨拉·桑德斯接待了到访白宫的孩子们，为他们举行了一场“迷你”新闻发布会。
为了应对这群小记者们，桑德斯调整了措辞与语气，发布公告，回答问题，鼓励孩子们发言。
虽然被当小孩对待，孩子们的提问，可以说是很认真了。
他们向桑德斯发问：“美国为什么轰炸其它国家？”并一本正经地强调：“这是我自己想出来的问题。”桑德斯忍不住惊呼：“天呐！真是难对付的小家伙”。随后答道：“总统先生想要确保这个世界上对别人不好的那些人，做了很多坏事的那些人，我们要让那些人知道，这是不对的。所以有时候，我们不得不做出这样的行动，来遏制，也就是阻止别的国家做坏事。这是我们希望取得的结果。”
还有孩子提问道：“唐纳德·特朗普为什么要炒掉詹姆斯·科米？”桑德斯直呼：“天呐，你的爸爸妈妈是谁！他被正式从提问名单里除名了。”并答道 “（科米）做了一些不太好的事情，也许不适合在最高执法机构任职。”
一些不那么严肃的问题，桑德斯也非常认真地回答了。比如一位小女孩提问：“总统最喜欢的动物是什么？”桑德斯答道：“我要猜一下，很可能是大象，我们很大，我会说他最喜欢的可能是大象，最不喜欢的可能是驴子。”
在整个提问过程中，孩子们的父母都站在过道上旁听。小小年纪就接触“驴象之争”，这政治教育可以说启蒙很早了啊。
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