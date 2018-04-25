美媒:美国一名退伍军人接受世界最大面积阴茎移植

美媒称，在阿富汗一次爆炸中失去生殖器的一名退伍军人接受了世界上最大面积的阴茎移植术，医生们4月23日称他的身体恢复良好，预计本周将出院。
据美联社4月23日报道，美国约翰斯·霍普金斯大学的外科医生们称他们希望医治“无人言说的战争伤害”。上个月，他们在一台极具实验性的14小时手术中重建了这名男子的全部骨盆区域——移植了来自一名死亡捐献者的阴茎、阴囊和部分腹壁。
该大学整形与重建外科主任安德鲁·李（音）4月23日告诉记者，这样的移植手术“可以帮助那些失去生殖器的战士，就像手和手臂移植改变了被截肢者的生活一样”。
报道称，预计这位要求匿名的患者有望恢复泌尿功能，并最终恢复性功能。阴囊移植没有包括捐献者的睾丸，这意味着患者将不可能具有生殖能力。该大学的戴蒙·库尼说，“我们只是觉得”对于这一额外步骤存在“太多没有得到回答的伦理问题”。
报道还称，此前已有3例成功的阴茎移植手术得到过报道，其中两例在南非、1例在美国马萨诸塞综合医院。这些移植手术只涉及了阴茎，并没有包含大面积的周围组织，而这也使该大学的这次移植更为复杂。
失去阴茎——不管是由于癌症、事故还是战争伤害——会引起情感创伤，影响泌尿、性行为和生育能力。由于这种伤害时常伴有的耻辱感，许多患者无声地承受伤痛。
报道称，医生们有时会利用患者自己的皮肤重建阴茎的外形，通常是为了治疗先天异常或进行变性手术。这要求使用植入体以便实现勃起。
报道称，对于可实现正常功能的阴茎移植来说，医生们需要连结细微的神经和血管。手术候选人将会面临某些严重风险，包括组织的排异以及必须终生服用的抗排异药物的副作用。
但是阴茎移植手术已经在参加过伊拉克和阿富汗战争的退伍军人中引起了强烈兴趣，该大学的医生们几年前开始计划和演练如何对遭遇大面积组织破坏的患者进行此类复杂手术。美国国防部的负伤记录档案中登记了2001至2013年间的1367名在泌尿生殖器受伤后存活的男性伤员。但不清楚其中有多少伤员失去了全部或部分阴茎。
报道称，该大学正在对更多退伍军人进行筛查，以便确定他们是否适合接受此类重建移植手术。寻找捐献者也是另外一个困难：在美国，同意捐献诸如心脏、肺等器官的人们及其家属，还必须另外接受是否也同样愿意捐献阴茎、手、脸部或身体其他部分的询问。
报道称，该大学的这项手术中还有一个额外的实验性步骤——患者接受来自捐献者的骨髓输注。研究表明这些骨髓可能有助于接受移植的患者的免疫系统更好地容忍移植手术。医生们说，这将使这名退伍军人只需服用一种、而不是多种抗排异药物。
该大学发表的一项声明援引这位患者的话说：“当我（手术后）第一次醒来的时候，我感到自己终于变得正常一些了。”
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