中美洲移民大篷车申请美庇护 特朗普：早该被截停

据半岛电视台报道，约130名来自中美洲的移民跟随所谓的车队到达了美墨边境，他们将在美国寻求庇护。
据报道，这些移民是在4月25日晚间到达蒂华纳的，目前暂住在两个移民收容所。
预计未来几天内，将有另外200名中美洲人加入位于墨西哥边境城市蒂华纳的移民行列。
运送这些移民的车队由名为“无国界人民（Pueblos Sin Fronteras）”的机构所组织。
据报道，该组织安排车队运送“移民”已有数年，但吸引美国媒体报道尚属首次。
美国一些律师将举行会议向移民解释申请庇护期间可以预期的状况。
美国总统特朗普称移民大篷车泄露了美国移民法疲软的迹象，并表示车队在墨西哥境内就应该被截停。
4月25日，美国国土安全部长基尔斯金·尼尔森在一份关于移民的声明中表示，美国将贯彻执行移民法。
“如果非法进入美国，你就违反了法律，我们会起诉你。如果你提出虚假的移民申请，你同样触犯了法律，并会被起诉”，尼尔森表示。
这些移民的到来正值第三位联邦法官打击了特朗普政府为终止保护非法进入美国的移民所做的努力。
一名法官裁定，如果特朗普政府无法解释《 童年抵达者暂缓驱逐办法》（Deferred Action for Childhood Arrivals）为何非法，那么白宫必须在90天后重新实施该办法。DACA为在儿童时期就进入美国的无证移民申请为期两年且可更新的工作许可铺平了道路。
2017年9月，特朗普下令停止实施由前总统奥巴马签署行政令而生效的《童年抵达者暂缓驱逐办法》。
25日，白宫新闻发言人萨拉·赫卡比·桑德斯回应了这一裁决，称“该办法违反了联邦法律”，此外，“法官裁定时适用的法条范围异常宽泛且出现错误”。
桑德斯表示，法官的裁决会鼓励更多“移民”通过美国边境入境。
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