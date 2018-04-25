菲政府下令驱逐71岁澳修女 杜特尔特:她侮辱了我

据法国《费加罗报》4月25日报道，菲律宾政府当日决定将一名71岁的澳大利亚修女帕特丽夏•福克斯（Patricia Fox）驱逐出境。她被总统杜特尔特指责从事传教之外的“政治活动”。
菲律宾移民局25日发布公告称，已经要求福克斯在30天之内离境，因为她从事了“签证没有允许她进行的活动”。
报道称，福克斯曾于上周被移民局人员以“参与政治活动”为由扣押，但第二天即被释放。杜特尔特随后承认，是他亲自下的逮捕令，并称福克斯虽然是名外国修女，但“侮辱”了他，这是对菲律宾主权的侵犯。
据悉，福克斯并不是第一个因冒犯杜特尔特而被驱逐出境的外国人。4月15日，来自意大利的欧洲社会党副秘书长贾科莫•费里贝克（Giacomo Filibeck），因曾批评杜特尔特的禁毒行动而被菲律宾政府拒绝入境。
报道还称，杜特尔特执政后开展的禁毒行动已击毙了3987名涉毒人员，面对国际社会对此的批评之声，菲律宾总统强硬回击。2月份，总部设在荷兰海牙的国际刑事法院称将对菲律宾的扫毒行动中展开调查。菲律宾政府随后便通知联合国正式退出国际刑事法院。杜特尔特还称，若国际刑事法院首席检察官入境菲律宾将被逮捕。
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