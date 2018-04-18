美向贸易“开刀”瓦解四方安全对话 日印已在华得利

美国supchina网站4月16日刊发题为《从厕所到大豆——日本和印度对中国微笑》的文章称，四方安全对话——印度、日本、澳大利亚和美国官员的会晤——是伴随联合军演在2007年开启的。心照不宣的目标是中国。这四国直至去年11月才重启会晤，但没有多少实质性内容。而从最近的新闻报道判断，使这个对话机制成为一个有效的组织机构将非常困难，至少在贸易方面。
文章称，据印度《第一邮报》报道，中国外交部16日称，中国希望“坚持双边关系正确发展方向，更多积累正能量，拓展新合作，推动中印关系健康稳定向前发展”。报道指出，在去年中印洞朗对峙之后，“印度和中国加强了各层级对话来重置两国关系”。
据新德里电视台报道，“印度提出向中国出口大豆和其他农产品”。印度大豆或许可以取代美国进口大豆。
15日，中国国务委员兼外交部长王毅正式访问日本，同日本外相河野太郎举行会谈。王毅表示，中日关系呈现改善势头，同时也存在一些复杂敏感因素。这次应邀访日，是中方对日方一段时期以来采取积极对华政策的回应，希望能够成为两国关系重返正常轨道的重要一步，并为两国下一步高层接触创造条件，做出准备。
彭博新闻社说，双方都“没有公开把中国外长王毅同日本外务大臣河野太郎在东京的会晤与特朗普的贸易保护主义言辞联系在一起”，但“这场会晤及时地提醒人们，这两个亚洲国家已经变得多么相互依赖”。
而中日可以合作的领域很广泛，例如，日本《日经亚洲评论》杂志报道，日本提出帮助实现中国的“厕所革命”。日本将提供技术帮助改善农村地区的设施和对当地人进行卫生教育。
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