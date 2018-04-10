炸鸡汉堡披萨集体涨价 韩国人高喊吃不起

自年初韩国上调最低时薪至7530韩元(约合新币8.8元)已满100天，高额人工费导致员工数减少、中小企业职工薪资负担加重等争议不断。近来，韩国餐饮连锁企业再次调价，可谓将涨价进行到底。不仅如此，4月11日起电影票价格也将小幅上涨，生活物价涨不停令消费者压力倍增。
据韩国《亚洲经济》4月10日报道称，韩国业界8日表示，下月1日起，炸鸡连锁企业校村炸鸡将收取2000韩元的送餐费用。校村炸鸡方面虽表示炸鸡价格保持不变，但从消费者角度而言，额外收取外卖费与涨价无异。业界巨头涨价，排名第2、第3位的bhc与BBQ也极有可能一并变相涨价。
韩国著名品牌的披萨也从本月6日起上调了食品价格。12寸与9寸披萨分别涨价1000韩元和500韩元。该披萨方面表示，原料价格持续上涨以及租金、人工成本增加是调价的主要原因。在此之前，必胜客、米斯特披萨等均提高了外卖起送价。
汉堡业界也刮起一股涨价风，去年11月乐天利、12月肯德基、今年1月摩斯汉堡、2月麦当劳、3月汉堡王等主要品牌接连涨价，消费者直呼汉堡也“吃不起”。
此外，11日起，韩国希杰集团CGV影院电影票将上调1000韩元。业界相关人士称，短期内包括餐饮业在内的生活物价将保持上升趋势。
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