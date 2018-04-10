马来西亚92岁总理候选人：若当选将严加监管中国投资

马来西亚总理纳吉布（Najib）6日提前解散国会后，该国第14届大选将在未来两个月内举行。有媒体称，本次大选将成为反对党的“背水一战”，现年92岁的反对党候选人马哈蒂尔（Mahathir）也在为冲刺大选积极造势。上周五，他在接受采访时再次煽动“仇华”情绪，并表示，若他顺利当选，不仅将对中国在马投资严加监管，而且将重启南海问题谈判。
马哈蒂尔：很多人不喜欢中国投资
马来西亚前总理、反对党候选人马哈蒂尔上周五接受采访时表示：“如果从中国对马投资中什么也得不到，那我们就不欢迎他们。”他同时还提到，如果他赢得大选，将确保同所有国家“友好”的前提下，重启就南海相关权利的谈判。
马哈蒂尔想要“得到”的，是中方投资不仅要将运营放在马来西亚，还要雇佣当地人，同时带来资金和技术。
采访中，他谈到了碧桂园在马来西亚柔佛州（Johor State）1000亿美元投资项目。他指出，碧桂园打造的公寓每套售价最高达100万马币（约合25万8千美元）。但2016年，马来西亚人均年收入仅为62736马币。
他声称：“我们没有那么多能负担得起这种房子的人。建这种房子就是让外国人冲进来。没有哪个国家希望有大量的外国人涌入。”
另外，他还拿斯里兰卡举例，称斯里兰卡因无法偿还中国的贷款，而“丢失了大量的土地”。
在他的描述中，去年，斯里兰卡政府将南部港口汉班托塔港（Hambantota）99年租约拱手让给了中资企业，这是对中国减缓斯里兰卡债务的交换。
“很多人不喜欢中国投资”，他说道，“我们是为马来西亚人民造福的，我们希望确保本国人民享有这项权利，不愿看到本国的‘肥肉’尽被外资吞了。”
上周四（4月5日），马哈蒂尔在一个论坛上透露，中国与马来西亚投资的东部沿海铁路工程预计造价550亿马币。
他表示，“希望联盟”（Pakatan Harapan，观察者网注：马来西亚反对党联盟）如果上台，将对该项目重新谈判。除非有足够的需求，否则将缩减该项工程支出。
值得注意的是，马哈蒂尔还意图在南海问题上做文章。
他说，如果赢得大选，他将在确保与所有国家“友好关系”的前提下，重启就南海相关权利的谈判。
“我们得确保我们的声音能够被听见。因为我们在这片海域也拥有岛屿，这是我们必须坚持的”。
彭博社报道认为，在政治上，中国横跨亚洲的投资计划加剧了从澳大利亚到斯里兰卡的紧张。马哈蒂尔的类似言论也反映出这个观点。
尽管很多国家急切地想要从中国上千亿美金覆盖全球的基础设施投资上获利，但同时，他们也担心因此过度依赖中国。
“在马来西亚，中国的投资引发了该国对主权的担忧，也有经济不平等等问题，”彭博社补充道。
但是，正在争取第三任期的马来西亚现任总理纳吉布持有不同的看法。他并不同意国内对中国投资的质疑声。
“这是一些不负责任的政客的恐吓。要记得，马来西亚过去对中国投资额是高于中国对马投资额的”，纳吉布1月份在“Invest Malaysia 2018峰会”上表示，“如今，我们的海外投资仍旧高于海外对马投资”。
他坚持认为，“这是双向车道。外商直接投资（FDI）水平是随着时间而变化的。‘双向车道’对于一个健康的、多元化的经济体不仅关键，更是其中一部分。”
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