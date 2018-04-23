军火商乐开花？ 外媒称海湾国家展开军备竞赛

据卡塔尔半岛电视台网站报道称，近年来，全球军火贸易方兴未艾，而这其中销往中东的军火更是蓬勃增长。
面对地区局势动荡，海湾地区国家正在展开一场军备竞赛。仅今年一年，海湾合作委员会的成员国卡塔尔、巴林、阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯和科威特就在购买武器上花了数十亿美元。
卡塔尔媒体盘点了近期海湾国家的武器交易。
沙特阿拉伯
在2018年，到目前为止，沙特阿拉伯已拨款超过30亿美元用于购买武器。
西班牙：4月12日，西班牙国防部称，西班牙和沙特最终达成一笔价值20亿美元的武器采购协议。西班牙国有造船企业纳万蒂亚造船厂将向沙特出售5艘小型军舰。根据该协议，西班牙军队将在沙特阿拉伯训练军事人员并在当地建设一个舰艇建造中心。
英国：3月9日，英国和沙特签署了一份意向备忘录，敲定购买49架“台风”战斗机的事宜。
美国：4月8日，美国国防部称，美国国务院批准向沙特出售价值13.1亿美元的自行榴弹炮系统和转换装置。
美国：3月22日，在沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼与美国防部领导人会晤仅几小时后，美国国务院表示批准向沙特出售价值约6.7亿美元的反坦克导弹。
美国：同一天，美国国务院批准出售3亿美元的军事零件和签署1.068亿美元的直升机维修合同。声明说：“拟议中的军售将通过改善友好国家的安全来支持美国的外交政策和国家安全目标。”
美国：1月18日，美国政府批准向沙特出售价值5亿美元的导弹系统支持服务。
卡塔尔
2018年，卡塔尔拨款超过4.9亿美元到军购协议上。
美国：3月8日，美国政府批准向卡塔尔出售用于升级卡塔尔空中作战中心的设备，费用约为1.97亿美元。
美国：3月9日，美国批准向卡塔尔出售先进精确杀伤武器二代系统的制导段，费用约为3亿美元。
科威特
在2018年，科威特已拨款超过3亿美元用于购买武器。
美国：2月21日，美国国务院批准向科威特出售“空中之王350ER”侦察机，费用约为2.59亿美元。
美国：2月20日，国务院批准出售巡逻艇，费用约为1亿美元。
阿拉伯联合酋长国
2018年，阿联酋已经拨款超过2亿美元用于购买武器。
美国：3月8日，美国批准向阿联酋出售300枚AIM“响尾蛇”Block II型导弹、40枚AIM-9X-2“响尾蛇”训练导弹和30个战术制导单元，费用约为2.704亿美元。
阿曼
2018年，阿曼拨款6000万美元购买武器。
巴林
巴林尚未在2018年报告任何武器采购事宜。
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