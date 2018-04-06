俄前间谍女儿声明：一周前醒来 整个事件让人迷惑

据路透社消息，上月在英国中毒的尤利娅与曾为俄罗斯间谍的其父，周四发表声明表示，“整个事件有点令人迷惑”。
据报道，当地时间周四，伦敦警方以尤利娅名义发表的声明。声明表示，尤利娅在一周前就醒来，身体每日也正恢复。尤利亚表示，相信大家都明白（appreciate）中毒事件的整个情节都有些令人迷惑。
声明中，尤利亚还强调，她希望在她康复期间，公众能尊重她和家人的隐私。
据早前消息，3月4日，受英国庇护的俄罗斯前特工斯克里帕尔及其女儿尤利娅，在英国索尔兹伯里被发现失去意识。英国政府方面因此指责俄罗斯与此事有关。尽管俄罗斯坚决否认英方的指责，但随后该事件引起了俄罗斯与西方外交关系紧张，双方互逐外交官。
英国外交部曾通过社交媒体断言前“双面间谍”中毒案中所使用的神经毒剂为俄罗斯制造。不过，就在英国波顿当实验室3日称，他们无法确认神经毒剂究竟来自何处之后，英国外交部承认已删除这条推文，并表示无法辨认毒剂究竟来自哪里。
对此，俄罗斯总统普京在访问土耳其期间表示，莫斯科希望对叛谍斯克里帕尔和女儿疑被下毒案，能够有深入和全面的调查，并会要求参与。
而在此前，俄罗斯外交部长拉夫罗夫当地时间4月2日在新闻发布会上表示，前“双面间谍”斯克里帕尔中毒案，可能是英国“自导自演”，目的是为英国政府转移脱欧注意力。
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