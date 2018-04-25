特朗普首摆国宴招待马克龙

外媒称，美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普在4月23日的白宫国宴上用羊排和油桃挞招待法国总统马克龙。这是特朗普政府举行的首次国宴。
据美联社4月23日报道，国宴的主菜是小羊排和按新奥尔良传统方法烹制的什锦饭，加入白宫花园种植的香草。甜点是用白宫自产蜂蜜制作的油桃挞，配以鲜奶油冰淇淋。
白宫称，宴会上提供的美国葡萄酒将代表两国可以追溯到美国独立战争时的“历史情谊”。
报道称，宴会将在国宴厅举行，那里将布置超过2500枝香豌豆花和近1000枝白丁香。
另据德国之声电台网站4月24日报道，法国总统马克龙4月23日开始对美国进行访问，讨论贸易、叙利亚和伊核协议等问题，并与特朗普夫妇共进晚餐。
报道称，马克龙带了来自法国的橡树树苗，与特朗普共同种植在白宫的南草坪。特朗普与马克龙共同为这棵树铲上新土。特朗普说，法国是个特别的国家，他喜欢这棵树。
随后，特朗普与其夫人梅拉尼娅领着马克龙夫妇一同搭乘直升机前往弗农山用餐。这顿晚餐吃了大约两小时。
报道称，当特朗普搭上直升机准备返回白宫时，他告诉记者“我们吃了一顿很棒的晚餐”。弗农山是美国开国元勋华盛顿的故居，且此次晚餐是私人晚宴形式。
另据德国《柏林晨邮报》网站4月23日报道，法国总统马克龙和德国总理默克尔本周将先后会晤美国总统特朗普。他们想阻止特朗普单独行动。马克龙将对美国进行3天的国事访问，然后默克尔将进行为期1天的短暂工作访问。
华盛顿的外交官说，如果想估计欧洲对特朗普领导下变得不可预测的超级大国美国还有多少影响力，那么就要看“这一周后的情况”。
报道称，法国和德国这两个欧盟重量级国家的领导人先后来访，将表明美国总统备受争议的“美国优先”政策是否会主导包括贸易、叙利亚、俄罗斯、伊朗核协议在内的所有议题，以及“白宫是否愿意对两个重要盟友作出建设性妥协”。迄今为止，在华盛顿的欧洲外交官没有看到持续乐观的理由。
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