外媒称马克龙访美做特朗普“诤友”　但可能是一厢情愿

外媒称，在马克龙担任法国总统近一年来取得的所有成就中，最重要的可能就是他与美国总统特朗普之间以“严厉的爱”为特征的友谊。
据美联社4月22日报道，随着马克龙对华盛顿进行国事访问，这种关系将从23日开始以盛大场面呈现出来。
报道称，马克龙经常给特朗普打电话，马克龙认为，与特朗普保持沟通要比孤立他更为明智和安全。
在一次采访中，马克龙这位40岁的温和改革派人士为自己向71岁的保守派人物特朗普展现主动姿态进行了辩护。马克龙说：“我不会评判……你们的总统应该是什么样子，也不会因为这些争议或这些调查就认为你们的总统不那么可信。”
报道称，在对美国为期3天的国事访问中，这位法国总统希望巩固自己作为当今欧洲的门面和自由世界秩序的第一捍卫者的形象，同时证明法国对解决世界问题不可或缺，例如伊朗核协议和国际贸易战等问题。马克龙的目标听起来可能像是一厢情愿，但这些目标与他制定的“法国回来了”全球战略一致。
报道称，马克龙还经常与俄罗斯总统普京及其他有争议的领导人通话，他还尝试在中东运用自己的外交手腕，目标是捍卫法国利益并确保欧洲在该地区未来事务中拥有发言权。尽管马克龙和特朗普产生了友谊，但他们在一些根本问题上存在分歧。
以全球变暖议题为例，马克龙嘲笑特朗普的竞选口号，在发布于“推特”上的一段视频中承诺“让我们的星球变得再次伟大”。特朗普去年宣布美国退出《巴黎协定》之后，法方很快就发布了这段视频。
此外，对伊朗的政策是两人的另一个分歧点：法国是2015年签署的伊朗核协议最坚决的捍卫者，该协议旨在限制伊朗核野心，特朗普威胁下月就要抛弃该协议。
接下来是贸易问题——马克龙和德国总理默克尔力阻特朗普加征钢铁关税以及其在贸易战中的“美国优先”理念。
报道称，根据计划，马克龙对美国的国事访问更多具有的是象征意义，预计此访不会取得重大突破。但长远来看，马克龙希望他与特朗普的友好关系有助于缓和他们之间的政策分歧。
另据德国新闻电视频道网站4月22日报道，在对美国进行国事访问前，法国总统马克龙要求美国永久撤销对欧盟钢铝加征关税。
“不能对盟友发动贸易战”，马克龙在接受美国福克斯新闻网采访时说，他希望特朗普总统能够永久撤回对欧盟加征关税。
马克龙警告特朗普不要陷入过多冲突之中。“如果对每个人都发动战争，对中国发动贸易战，对欧洲发动贸易战，在叙利亚开战，对伊朗开战——好吧，那不会有效果的。”马克龙提醒特朗普：“我们是盟友。”
马克龙还呼吁特朗普放弃有关退出伊朗核协议的威胁。马克龙说，对于遏制伊朗的核野心，他不认为存在后备计划；只要没有更好的选择，美国就必须坚持核协议，以防止伊朗重返核计划。
报道称，马克龙将于23日抵达美国，展开为期3天的国事访问，此访的序幕是两位总统及其夫人共进“私人”晚餐。24日马克龙将和特朗普在白宫举行会谈，25日马克龙将向美国国会发表演讲。此访的重要议题可能涉及与俄罗斯的紧张关系、美英法联合打击叙利亚后的局势以及伊朗核协议。
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