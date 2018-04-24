外媒称美不愿大幅放宽对朝制裁 “特金会”面临考验

外媒称，美国政府官员说，美国总统特朗普在与朝鲜领导人金正恩会晤时将敦促朝鲜迅速采取行动拆除其核武库，但不愿意大幅放宽对平壤的制裁来换取朝鲜冻结核试验和导弹试射。分析称，朝鲜停止核试验与洲际弹道导弹试射的决定意在以“核冻结”为筹码，获得预定6月上旬举行的美朝首脑会谈的主导权。
特朗普谨防率先“让步”
据美国《华尔街日报》网站4月22日报道，两个密切相关的问题——平壤弃核的速度和放宽制裁的时间表——可能是此次美朝领导人会晤的主要议题。
特朗普政府的一名高官22日说：“当总统说他不会犯过去的错误时，这意味着美国不会在朝鲜实质性放弃核计划之前作出大幅让步，比如取消制裁……如果朝鲜愿意迅速实现无核化，那么前景无限，各种各样的好事都可能发生。”
据知情人士透露，在复活节周末的平壤会晤中，金正恩试图推动中情局局长迈克·蓬佩奥同意一项阶段性协议，即双方将在可能延续数年的时间表上作出配对让步。
报道称，但特朗普政府谨防在朝鲜采取措施拆除核武库之前就作出经济和外交让步，政府倾向于所谓的“大爆炸”方式，即双方在早期都作出重大让步。
特朗普政府的这位高官说：“冻结措施本身很容易被撤销，就允许恢复经济活动而言，这是朝鲜必须争取的东西。”
报道称，一些专家说，可能有办法确保在初始阶段采取的措施无法轻易改变。曾在国务院任职的乔尔·威特说，两国官员可以商定程序，使朝鲜核试验场不可逆转地关闭，这可能还涉及国际监督人员进行实地走访。
威特说：“必须存在一个两国之间建立信任的时期。双方可以互相监督，如果美国发现朝鲜不履行承诺，那么在进入下一阶段之前就可以停止。”
克林顿政府时期的朝核问题首席谈判代表、乔治敦大学教授罗伯特·加卢奇说：“除非我们确信他们已经废除生产裂变材料的能力和增程弹道导弹的能力，否则所有人、美国和其他国家都不会想要大幅放宽对朝鲜的制裁。”
另据韩国《中央日报》网站4月23日报道，美国总统特朗普虽然称朝鲜国务委员会委员长金正恩冻结核试验的宣言是一个“大进步”，但白宫方面保持谨慎态度。
报道称，曾经参与过与朝鲜进行无核化协商的美国前任高官一致认为应保持慎重。美国前国防部部长威廉·佩里表示，“朝鲜已经具备了核威慑力，不会轻易放弃”。
朝鲜“将球踢给华盛顿”
据《日本经济新闻》网站4月23日报道，有分析认为，朝鲜仍未完全掌握搭载于导弹的核武器小型化技术，洲际导弹的重返大气层技术距离完成也需要较长时间。针对朝鲜在这种情况下停止洲际导弹发射，韩国世宗研究所统一战略研究室长郑成长认为，“会让人联想到朝鲜将放弃完成洲际导弹的信号”。
报道称，朝鲜还采取了针对美国的怀柔政策。美国《华尔街日报》20日报道，面对之前访朝的美国中情局局长蓬佩奥，金正恩承诺释放被朝鲜逮捕的三名美国人。有分析认为，朝鲜的意图是让美国获得看得见的“成果”，今后也会一张一张地打出手中的牌。
另据美国《星条旗报》网站4月22日报道，朝鲜宣布将冻结核试验和洲际弹道导弹试射，从而将球踢给华盛顿，这两个国家正在为一场历史性峰会做准备。
报道称，致力于解决朝鲜核武器计划危机的外交努力将在4月27日接受考验，届时朝鲜领导人金正恩将与韩国总统文在寅在戒备森严的边境地区举行会晤。此次会晤在很大程度上被视为是金正恩与美国总统特朗普会晤的前奏，后者预计将在5月或6月初举行。
专家指出，朝鲜去年通过数十次导弹试射以及第六次也是威力最大的一次核试验展现了其所取得的惊人进步，它目前可能能够承担中断试验的后果。
报道称，朝鲜停止核导试验的表态没有提到短程和中程导弹，这些导弹能够将韩国和日本的美军基地作为打击目标，而且它也没有提到削减核武库的计划。
卫星图像显示，朝鲜自2006年以来开展了所有六次地下核试验的丰溪里核试验场，现在已经处于废弃边缘。
金正恩指出，他的国家在发展核武器方面取得了“奇迹般的胜利”，现在是转向发展经济的时候了。
朝鲜劳动党中央委员会4月20日通过的决议强调了这一点，承诺不会使用核武器，除非自身面临核威胁或核挑衅。
设在首尔的朝鲜半岛未来论坛的高级访问学者金杜妍说，在这个政权准备在即将举行的会谈中寻求获得让步之际，这更有可能是一项旨在彰显其愿意作出妥协的公共关系策略。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost